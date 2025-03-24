'Kara Kış' Dizisinin Erzurum Çekimleri 136 Yıllık Tarihi Lisede Devam Ediyor

Kara Kış' Dizisinin Erzurum Çekimleri

TRT'nin dijital platformu tabii için hazırlanan yeni orijinal dizi 'Kara Kış''ın çekimleri, 136 yıllık tarihi Erzurum Lisesi'nde sürüyor. Başrollerini Murat Yıldırım ve Hande Doğandemir'in paylaştığı dizi, 1939 yılında Erzincan'da meydana gelen ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından genç savcı Yusuf İzzet Akçal'ın cezaevindeki mahkumlarla birlikte enkaz altındaki insanları kurtarma çabasını anlatıyor.

Hande Doğandemir: "Kıymetli Hikayelerimizi Anlatma Fırsatı"

İstanbul'un ardından Erzurum'da da çekimlerine devam edilen 'Kara Kış''ta savcı Akçal'ın eşini canlandıran başrol oyuncusu Hande Doğandemir, gazetecilere duygu dolu açıklamalarda bulundu. Doğandemir, "Coğrafyamızın gerçekten çok kıymetli hikayeleri var, onlardan birine yer açtıkları için çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

Geçmişte böyle bir dönemi anlatan bir projede yer almadığını belirten Doğandemir, "Bu hikaye benim için çok heyecan verici. Dijital platformlar, farklı hikayeleri anlatmak için hepimizin önünü açtı" dedi. Ayrıca dizinin seyirciyle buluşmasını sabırsızlıkla beklediğini vurguladı.

Gizem Katmer: "Fedakarlıkları Gösterme Sorumluluğu"

Dizide doktor Nadire rolünü üstlenen Gizem Katmer de anlamlı bir hikayede yer almanın mutluluğunu dile getirerek, "Bu insanlar kendi hayatlarını belki de feda etmiş. Onların yaptığı fedakarlıkları göstermek büyük bir sorumluluk" şeklinde konuştu.

Çekimleri devam eden 'Kara Kış', zengin hikaye yapısıyla izleyicilere gerçek bir tarihi deneyim sunmayı amaçlıyor.

TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi "Kara Kış"ın Erzurum'daki çekimleri, 136 yıllık tarihi lisede devam ediyor. Başrollerinde Murat Yıldırım (solda) ve Hande Doğandemir'in (sağda) yer aldığı "Kara Kış", Erzincan'da 1939'da meydana gelen ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından genç savcı Yusuf İzzet Akçal'ın cezaevindeki mahkumlarla enkazda kalan insanları kurtarma çabası anlatılıyor. Yapımda savcı Akçal'ın eşini canlandıran başrol oyuncusu Hande Doğandemir, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi "Kara Kış"ın Erzurum'daki çekimleri, 136 yıllık tarihi lisede devam ediyor. Başrollerinde Murat Yıldırım (solda) ve Hande Doğandemir'in (sağda) yer aldığı "Kara Kış", Erzincan'da 1939'da meydana gelen ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından genç savcı Yusuf İzzet Akçal'ın cezaevindeki mahkumlarla enkazda kalan insanları kurtarma çabası anlatılıyor. Yapımda savcı Akçal'ın eşini canlandıran başrol oyuncusu Hande Doğandemir, gazetecilere açıklamalarda bulundu.