'Kara Kış' Dizisinin Erzurum Çekimleri 136 Yıllık Tarihi Lisede Devam Ediyor

Kara Kış dizisinin Erzurum çekimleri tarihi bir liseden, etkileyici hikayesiyle izleyicilere ulaşacak.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 11:42
'Kara Kış' Dizisinin Erzurum Çekimleri 136 Yıllık Tarihi Lisede Devam Ediyor

Kara Kış' Dizisinin Erzurum Çekimleri

TRT'nin dijital platformu tabii için hazırlanan yeni orijinal dizi 'Kara Kış''ın çekimleri, 136 yıllık tarihi Erzurum Lisesi'nde sürüyor. Başrollerini Murat Yıldırım ve Hande Doğandemir'in paylaştığı dizi, 1939 yılında Erzincan'da meydana gelen ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından genç savcı Yusuf İzzet Akçal'ın cezaevindeki mahkumlarla birlikte enkaz altındaki insanları kurtarma çabasını anlatıyor.

Hande Doğandemir: "Kıymetli Hikayelerimizi Anlatma Fırsatı"

İstanbul'un ardından Erzurum'da da çekimlerine devam edilen 'Kara Kış''ta savcı Akçal'ın eşini canlandıran başrol oyuncusu Hande Doğandemir, gazetecilere duygu dolu açıklamalarda bulundu. Doğandemir, "Coğrafyamızın gerçekten çok kıymetli hikayeleri var, onlardan birine yer açtıkları için çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

Geçmişte böyle bir dönemi anlatan bir projede yer almadığını belirten Doğandemir, "Bu hikaye benim için çok heyecan verici. Dijital platformlar, farklı hikayeleri anlatmak için hepimizin önünü açtı" dedi. Ayrıca dizinin seyirciyle buluşmasını sabırsızlıkla beklediğini vurguladı.

Gizem Katmer: "Fedakarlıkları Gösterme Sorumluluğu"

Dizide doktor Nadire rolünü üstlenen Gizem Katmer de anlamlı bir hikayede yer almanın mutluluğunu dile getirerek, "Bu insanlar kendi hayatlarını belki de feda etmiş. Onların yaptığı fedakarlıkları göstermek büyük bir sorumluluk" şeklinde konuştu.

Çekimleri devam eden 'Kara Kış', zengin hikaye yapısıyla izleyicilere gerçek bir tarihi deneyim sunmayı amaçlıyor.

TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi "Kara Kış"ın Erzurum'daki çekimleri, 136...

TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi "Kara Kış"ın Erzurum'daki çekimleri, 136 yıllık tarihi lisede devam ediyor. Başrollerinde Murat Yıldırım (solda) ve Hande Doğandemir'in (sağda) yer aldığı "Kara Kış", Erzincan'da 1939'da meydana gelen ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından genç savcı Yusuf İzzet Akçal'ın cezaevindeki mahkumlarla enkazda kalan insanları kurtarma çabası anlatılıyor. Yapımda savcı Akçal'ın eşini canlandıran başrol oyuncusu Hande Doğandemir, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi "Kara Kış"ın Erzurum'daki çekimleri, 136...

TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi "Kara Kış"ın Erzurum'daki çekimleri, 136 yıllık tarihi lisede devam ediyor. Başrollerinde Murat Yıldırım (solda) ve Hande Doğandemir'in (sağda) yer aldığı "Kara Kış", Erzincan'da 1939'da meydana gelen ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından genç savcı Yusuf İzzet Akçal'ın cezaevindeki mahkumlarla enkazda kalan insanları kurtarma çabası anlatılıyor. Yapımda savcı Akçal'ın eşini canlandıran başrol oyuncusu Hande Doğandemir, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Danişment Melik Ahmet Gazi Türbesi'nde 2,5 Yılda Tamamlanan Püshideyle Tarihe Duygu Katıldı
2
Sabahları Aç Karnına Kakaolu Tarçınlı Türk Kahvesi İçmenin Mucizevi Faydaları
3
'Kara Kış' Dizisinin Erzurum Çekimleri 136 Yıllık Tarihi Lisede Devam Ediyor
4
Fas’ta İstiklal Marşı ve Çanakkale Zaferi Kutlaması
5
Bursa'da Heyecan Dolu 'Zonguldak Hasret Gecesi' Konseri
6
İş arayanlara dev fırsat geldi! 80 bin personel alımı başlıyor: Başvuru şartları belli oldu
7
İletişim Başkanlığı'na düşük KPSS ile personel alımı! Şartları sağlayana yüksek maaş var

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı