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Karahantepe'de Neolitik Dönem Sırları: Prof. Dr. Mehmet Özdoğan'dan Açıklamalar

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, Karahantepe'deki kazıların tarihe yeni yorumlar getirebileceğini ve zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:37
Karahantepe'de Neolitik Dönem Sırları: Prof. Dr. Mehmet Özdoğan'dan Açıklamalar

Karahantepe'deki Kazılar ve Yeni Yorumlar

Türkiye Bilimler Akademisi Üyesi ve 60 yıl boyunca neolitik döneme ilişkin kazılara imza atan Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, Şanlıurfa'daki Karahantepe üzerinde gerçekleştirdiği incelemelerde önemli açıklamalarda bulundu. 81 yaşındaki Özdoğan, burada ortaya çıkarılan eserlerin ezberleri bozabileceğini ve doğru anlaşılması için zamana ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Kazı Alanında Önemli Gözlemler

Karahantepe'yi ziyaret eden Özdoğan, kazı alanındaki 14 farklı noktayı ziyaret ederek fotoğraflar çekti. Öğrencilerinden biri olan Prof. Dr. Necmi Karul ile kazıya ilişkin bilgiler paylaşarak, tecrübelerini aktardı. Özdoğan, ilk kazı deneyimini 1964 yılında Şanlıurfa Bozova'da yaşadığını belirtti ve 32 yıl süresince Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde neolitik dönem üzerine çalıştığını anlattı.

Tarihe Yeni Bir Bakış Açısı

Özdoğan, Karahantepe’de yapılan kazıların, neolitik dönemde yerleşik yaşamın, tarımın ve üretimin başladığı döneme dair yeni yorumlar getirebileceğine dikkat çekti. “Bu bölgedeki kazılar, bildiklerimizi yeniden düşünmeye zorluyor. Ortaya çıkan bilgiler, bizi şaşırtan ve ezberlerimizi bozan veriler içeriyor, bunları tam anlamak için daha fazla zamana ihtiyaç var” dedi.

Karahantepe'nin Önemi

Karahantepe'nin neolitik döneme ilişkin önemli merkezlerden biri olduğunu söyleyen Özdoğan, buradaki eserler hakkında erken yorum yapmanın isabetli olmayacağını belirtti. Bilim insanları olarak, ortaya çıkan bulguları sindirdikten sonra topluma aktarmaları gerektiğini vurguladı.

Türk Arkeologlara Övgü

Özdoğan, Türkiye'nin son dönemde yetiştirdiği önemli arkeologları da övdü. “Ben kuşağımın son temsilcisiyim, ancak bugünkü hocalarımız, bizim kuşağımızdan çok daha iyi işler yapıyor ve yeni nesiller yetiştiriyor. Bu durum, Türkiye'nin bilim gücünün ne kadar geliştiğinin bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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