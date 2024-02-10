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Karamel ve Çikolata Tutkunlarına: Sütlü Tatlı Nasıl Yapılır?

Karamel ve Çikolata Tutkunlarına: Sütlü Tatlı Nasıl Yapılır? Süt, şeker, krema, yumurta sarısı, buğday nişastası ve bitter çikolata ile hazırlanan karamelli çikolatalı sütlü tatlı, hem lezzetli hem de kolay bir tatlı tarifidir. Karamel sosu ve çikolatalı muhallebiyi servis kaselerine dökerek buzdolabında soğutun ve afiyetle yiyin.