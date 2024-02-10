Karamel ve Çikolata Tutkunlarına: Sütlü Tatlı Nasıl Yapılır?

Süt, şeker, krema, yumurta sarısı, buğday nişastası ve bitter çikolata ile hazırlanan karamelli çikolatalı sütlü tatlı, hem lezzetli hem de kolay bir tatlı tarifidir. Karamel sosu ve çikolatalı muhallebiyi servis kaselerine dökerek buzdolabında soğutun ve afiyetle yiyin.

Karamel ve Çikolata Tutkunlarına: Sütlü Tatlı Nasıl Yapılır?
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Karamelli Çikolatalı Sütlü Tatlı Nasıl Yapılır?

Bu lezzetli ve kolay tatlıyı yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

  • 4 su bardağı süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 paket krema (200 ml)
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 3 çorba kaşığı dolusu buğday nişastası
  • 1 paket bitter çikolata (80 gr)

Karamel ve Çikolata Tutkunlarına: Sütlü Tatlı Nasıl Yapılır?

Tatlıyı Yapma Adımları

  1. Bir kapta süt, yumurta sarısı ve buğday nişastasını iyice karıştırın.
  2. Bir tencerede şekeri orta ateşte eriterek karamel haline getirin. Rengi koyulaşınca kremayı ekleyin ve şeker tamamen eriyene kadar karıştırın.
  3. Karamel sosunu sütlü karışıma yavaş yavaş ilave edin ve kısık ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.
  4. Muhallebinin yarısını başka bir kaba aktarın ve içine bitter çikolatayı kırarak ekleyin. Çikolata eriyene kadar karıştırın.
  5. Servis kaselerine önce çikolatalı muhallebiden sonra karamelli muhallebiden dökün. Buzdolabında soğumaya bırakın.
  6. Tatlılarınızı dilediğiniz gibi süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun.
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