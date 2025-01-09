Karantina Filmi Gala Gösteriminde İzleyiciyle Buluştu

Yazar Beyza Alkoç'un aynı isimli kitabından sinemaya uyarlanan 'Karantina' filmi, gala gösteriminde sinemaseverlerle buluştu. Yarın vizyona girecek film, Kanyon Paribu Cineverse'de gerçekleştirilen gösterimle izleyici karşısına çıktı.

Yönetmenden İlk Açıklamalar

Gösterim öncesi yönetmen Ahmet Topuz, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, bu filmin ilk deneyimi olduğunu belirtti. Topuz, "Bu açıdan kendimi çok şanslı hissediyorum. Özellikle yapımcılarımıza teşekkür ederim, bu güzel oyuncu kadrosuyla çalışma fırsatı verdikleri için. Güzel bir film oldu, inşallah karşılığını da alırız," dedi.

Beyza Alkoç'un Duyguları

Kitabın yazarı ve senarist olan Beyza Alkoç, "Karantina benim için çok başka bir seri. Gençlik romanlarına ilk adımım diyebiliriz. Karakterler benim için çok özel. Bu kadar güzel bir ekip tarafından çekilmesi, benim için rüya gibi," ifadelerini kullandı ve izleyicilere teşekkür etti.

Usta Oyuncuların Görüşleri

Usta oyuncu İlker Aksum, 2025'in ilk filmlerinden biri olan 'Karantina' için, "Çok ciddi derecede fanları olan bir romanın sinema versiyonunu seyredeceğiz. İnşallah seyircimizi memnun ederiz," dedi. Canlandırdığı karakter hakkında kısıtlı bilgi paylaşan Aksum, gizemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Set Süreci ve Arkadaşlık

Demirhan Demircioğlu, "Onur Zorlu" karakterini canlandırdığını ve set sürecinin bir ayda tamamlandığını vurgularken, "Yönetmenden yapımcıya, A'dan Z'ye herkesin destek çıktığı bir iş oldu," şeklinde konuştu. Ayrıca, Zeynep karakterini canlandıran Meltem Akçöl de güçlü arkadaşlıkların yaşandığı bir süreç geçirdiklerini dile getirdi.

Genç Oyuncuların Heyecanı

Genç oyuncular Onur Bay ve Taha Baran Özbek, filmin ilk gösteriminde büyük bir heyecan yaşadıklarını dile getirerek, ekip arkadaşlarına teşekkür ettiler. Üretim sürecinde büyük bir uyum içinde çalıştıklarını ifade ettiler.

Filmin Konusu

'Karantina', Zeynep'in babasının işi nedeniyle Zorlu Koleji'ne transfer olmasını ve ilk gününde yaşadığı kaosları konu alıyor. Okul Müdürü Ender Zorlu, öğrencileri konferans salonunda toplar ve bir öğrencinin salgın hastalık belirtileri gösterdiğini duyurarak karantinaya alındıklarını açıklar. Bu karar, Zeynep’in hayatında her şeyin değişmesine yol açacaktır.

Yazar Beyza Alkoç'un aynı isimli kitabından sinemaya uyarlanan "Karantina" filmi, gala gösteriminde sinemaseverlerle buluştu. Yarın vizyona girecek filmin galası Kanyon Paribu Cineverse'de gerçekleşti. Gösterim öncesi filmin yönetmeni, senaristi ve oyuncuları, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yazar Beyza Alkoç'un aynı isimli kitabından sinemaya uyarlanan "Karantina" filmi, gala gösteriminde sinemaseverlerle buluştu. Yarın vizyona girecek filmin galası Kanyon Paribu Cineverse'de gerçekleşti. Gösterim öncesi filmin yönetmeni, senaristi ve oyuncuları, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.