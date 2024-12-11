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Kars'taki Peynir Müzesi, 75 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Türkiye'nin ilk tematik Peynir Müzesi, bu yıl yaklaşık 75 bin ziyaretçi ile büyük bir ilgiyi üzerine topladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 12:30
Kars'taki Peynir Müzesi, 75 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Kars'ın Tematik Peynir Müzesi Büyüleyici Bir Deneyim Sunuyor

Gravyer, çeçil ve kaşar gibi birçok peynir çeşidinin üretildiği Kars'taki Peynir Müzesi, bu yıl yaklaşık 75 bin ziyaretçi ağırladı. Tarihi Süvari Tabyası'nda yer alan bu müze, yaylalardaki yaşamdan peynirin üretim sürecine kadar her aşamayı gözler önüne seriyor.

Peynir Müzesi’nin İlginç Yapısı

2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Anadolu Efes ortaklığıyla oluşturulan “Gelecek Turizmde Projesi” çerçevesinde, Kars dünyanın 18. peynir rotası olarak belirlendi. 1100 metrekarelik bir alana sahip olan müzede, büyükbaş hayvanların tükettiği endemik bitkilerden, peynir yapım sürecine dair çeşitli bölümler yer alıyor. Ziyaretçilere, yaylalardaki yaşam ve peynirin nasıl yapıldığı detaylı bir biçimde anlatılıyor.

Ziyaretçi İlgi Artıyor

Peynir Müzesi Müdürü Yeşim Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin bilinirliğinin arttığını vurgulayarak, "Geçtiğimiz yıl 60 bin civarında olan ziyaretçi sayımız bu yıl 75 binleri zorluyor; bu bizim için sevindirici bir durum," dedi.

Koç, yurt içi ve yurt dışından gelen turistlerin özellikle yaz döneminde müzeye yoğun ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi. Ayrıca, karavanlarla gelen birçok ziyaretçinin bulunduğunu da ifade etti.

Gastronomi ve Kültürel Zenginlik

Koç, Kars'ın peynirin başkenti olduğuna dikkat çekerek, "Kars, Türkiye'deki ilk tematik peynir müzesine sahip ve aynı zamanda da dünyanın en büyük peynir müzesi. Turistik Doğu Ekspresi ile müzeye ziyaretlerin artması bekleniyor," şeklinde konuştu. Müze, peynirlerin tarihsel ve kültürel önemine de vurgu yaparak, çeşitli yemeklerin yanı sıra Kars Baltık Mimarisi Osmanlı evlerini de tanıtıyor.

Gravyer, kaşar gibi Kars’a özgü peynirlerin yapım süreci ziyaretçilere ayrıntılı olarak anlatılmakta ve görsel materyallerle destekleniyor. Koç, "Peynirin yolculuğu, süt elde edilmesinden başlayarak tüm yapım aşamalarıyla müzemizde ziyaretçilere aktarılıyor," dedi.

Yayladaki yaşamdan gravyer başta olmak üzere çeşit çeşit peynirin üretimine kadar her aşamanın yer...

Yayladaki yaşamdan gravyer başta olmak üzere çeşit çeşit peynirin üretimine kadar her aşamanın yer aldığı Kars'taki tarihi Süvari Tabyası'nda kurulan Türkiye'nin ilk tematik Peynir Müzesi, bu yıl yaklaşık 75 bin ziyaretçi ağırladı.

Yayladaki yaşamdan gravyer başta olmak üzere çeşit çeşit peynirin üretimine kadar her aşamanın yer...

Yayladaki yaşamdan gravyer başta olmak üzere çeşit çeşit peynirin üretimine kadar her aşamanın yer aldığı Kars'taki tarihi Süvari Tabyası'nda kurulan Türkiye'nin ilk tematik Peynir Müzesi, bu yıl yaklaşık 75 bin ziyaretçi ağırladı.

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