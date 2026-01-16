Kartalkaya'da Sömestr Hareketliliği: Kar 2 Metreyi Aştı, Otel Doluluğu %70

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 2 metreyi geçti, iki otelde doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı; sömestr boyunca tam doluluk bekleniyor.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 14:21
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:22
Kartalkaya'da sömestr yoğunluğu başlıyor

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezinde sömestr tatili öncesi hareketlilik arttı. Bölgedeki yoğun yağışların ardından pistlerdeki kar kalınlığı 2 metreyi aşarken, tatil boyunca artan talep kayak merkezinde yoğunluk yaratıyor.

Pistler ve konaklama

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde, çam ormanları arasında kayak yapma imkanı sunan merkezde hafta sonu ve yaklaşan sömestir nedeniyle ziyaretçi sayısı yükseldi. Hizmet veren 2 otelde şu an itibarıyla doluluk oranı yüzde 70 seviyelerine ulaştı; tatil boyunca bu oranın tam doluluğa yaklaşması bekleniyor.

Güvenlik tedbirleri üst seviyede

Geçen sezon 21 Ocak'ta bölgede bir otelde çıkan yangın sonrası 5 otelin faaliyetini durdurmasıyla erken kapanan sezonun ardından, bu yıl güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Yangın ve güvenlik önlemlerini artırarak sezon açılışını yapan 2 otel, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

