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Kayseri'de Motosiklet Tutkunları 19 Mayıs'ı Coşkuyla Kutladı

Kayseri'deki motosiklet tutkunları, 19 Mayıs'ı şehir turuyla kutlayarak sosyal farkındalık yarattı.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 17:54
Kayseri'de Motosiklet Tutkunları 19 Mayıs'ı Coşkuyla Kutladı

Kayseri'de Motosiklet Tutkunlarından 19 Mayıs Etkinliği

Alfa Kayseri Motosiklet Kulübü üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla anlamlı bir sürüş etkinliği düzenledi. Program kapsamında 100'e yakın motosikletli, Talas ilçesindeki paraşüt iniş alanında bir araya geldi.

Etkinlikteki Düşünceler

Alfa Kayseri Motosiklet Kulübü Başkanı Mert Uysal, etkinlikte buluşmanın mutluluğunu paylaştı. Ayrıca, katılımın oldukça yüksek olduğunu belirten Uysal, "Kayseri'de motosikletin farkındalık oluşturabilmesi için düzenli kortej sürüşlerimizi yapıyoruz. Arkadaşlarımızın da enerjileri çok güzel. Tahmini olarak 25 kilometrelik bir güzergahımız olacak." ifadelerini kullandı.

Sosyal Farkındalığa Dikkat

Uysal, sadece motosiklet kullanan bir grup değil, toplum yararına projeler üretmeye çalışan bir ekip olduklarını vurguladı. Türk bayrakları ile süslenmiş motosikletler, şehir turunu Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde tamamladı.

Alfa Kayseri Motosiklet Kulübü üyeleri, motosikletleri ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve...

Alfa Kayseri Motosiklet Kulübü üyeleri, motosikletleri ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sürüş etkinliği düzenledi.

Alfa Kayseri Motosiklet Kulübü üyeleri, motosikletleri ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve...

Alfa Kayseri Motosiklet Kulübü üyeleri, motosikletleri ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sürüş etkinliği düzenledi.

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