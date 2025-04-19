Kayseri'de Özel Gereksinimli Aleyna'ya İtfaiyeden Doğum Günü Sürprizi

Özel Gereksinimli Aleyna'ya Unutulmaz Doğum Günü Sürprizi

Kayseri Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencisi Aleyna Başol'a, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından duygusal bir doğum günü sürprizi yapıldı.

Doğum Günü Etkinliği

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Aleyna için özel bir doğum günü etkinliği hazırladı. Ekipler, Aleyna'yı evinden alarak kuruma getirdi. Sürprizle karşılaşan Aleyna, duygusal anlar yaşadı ve kendisini karşılayan İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan'a teşekkür etti.

Mükemmel Anlar

22 yaşına girdiğini belirten Aleyna, kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları üfleyerek mutluluğunu paylaştı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, Aleyna'nın Engelsiz Yaşam Merkezi'nde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca, Aleyna'nın itfaiyeyi sevmesinin kendilerini gururlandırdığını kaydetti.

İtfaiyeci Olma Sözleri

İtfaiye Daire Başkanı Kızılkan, Aleyna'ya bir kask hediye ederek, onu gönüllü itfaiyeci ilan etti. Bu anlamlı jest, Aleyna ve ailesi tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Aleyna’nın ailesi de Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Kayseri Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden özel gereksinimli Aleyna Başol'a, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda doğum günü sürprizi yapıldı.

Kayseri Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden özel gereksinimli Aleyna Başol'a, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda doğum günü sürprizi yapıldı.