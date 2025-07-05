Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde 'Topraktan Kopuşun Hikayesi' Sergisi Başladı

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde Yeni Sergi Açıldı

İkizdere'deki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ezgi Sandıkçı tarafından hazırlanan 'Topraktan Kopuşun Hikayesi' adlı eseri sergilemeye başladı.

Müze Kurucusu Kenan Yavuz ve Serginin Önemi

Müzenin kurucusu Kenan Yavuz, serginin açılışı için düzenlenen törende, Demirözü ilçesindeki müzenin Anadolu’nun kırsal kesiminde yaratılan sosyal sorumluluk projesi olduğunu ve kazandığı ödüller sayesinde uluslararası bir üne kavuştuğunu belirtti.

Yavuz, dünyada ve Türkiye’deki sosyolojik dönüşümlere dikkat çekerek her yıl sanatçı yerleştirme programları düzenlediklerini ifade etti. Önceki projeleri olan 'Eleğin Hafızası' ve 'Göç Yolu' adlı sergilerine atıfta bulunarak, bu yıl 'Topraktan Kopuşun Hikayesi' ile Anadolu'nun ıssızlaşan toprakları ve savrulan toplumsal yapısını simgesel olarak ele aldıklarını dile getirdi.

Dr. Ezgi Sandıkçı’nın Projesinin Anlamı

Dr. Ezgi Sandıkçı, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı projenin tamamlanmasından duyduğu mutluluğu ifade ederek, eserinin dünya çapında bir müzede sergilenecek olmasının kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Sandıkçı, eserini Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş emeğine, paylaşım kültürüne ve toprakla kurulan geçmişteki birlikteliğe adadığını belirtti.

“Eserim, yalnızca fiziksel bir mesafeyi değil, kök salınan değerlerden, dayanışmadan ve birlikte yaşama iradesinden uzaklaşmayı simgeliyor.” şeklinde konuştu.

Program Katılımcıları

Programa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Demirözü Kaymakamı Özlem Kılıçtürk, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan ve diğer davetliler katıldı.

Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde, Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ezgi Sandıkçı'nın "Topraktan Kopuşun Hikayesi" adlı eseri sergilenmeye başlandı. Programa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Demirözü Kaymakamı Özlem Kılıçtürk, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan ve davetliler katıldı. Katılımcılar, açılış kurdelesini kesti.

Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde, Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ezgi Sandıkçı'nın "Topraktan Kopuşun Hikayesi" adlı eseri sergilenmeye başlandı. Programa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Demirözü Kaymakamı Özlem Kılıçtürk, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan ve davetliler katıldı. Katılımcılar, açılış kurdelesini kesti.