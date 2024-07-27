Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde büyük alım! İşte detaylar ve başvuru şartları

Profesör Kadrosu İçin Başvuru Şartları

Profesör kadrosuna başvuracak adayların, başvuru formuna özgeçmiş ve eserler listesinin yanı sıra, 2 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin tasdikli suretleri ya da karekodlu e-Devlet çıktılarını, erkek adaylar için askerlik durum belgesini, adli sicil belgesini ve varsa yabancı dil sınav sonuç belgelerini eklemeleri gerekiyor. Ayrıca, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dosyanın 1 basılı nüshası ve jüri üyelerine gönderilmek üzere 5 adet elektronik nüshası (CD/flash disk) Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı'na teslim edilmelidir. Profesör adaylarının başvuru formunda "Başlıca Araştırma Eseri"ni belirtmeleri zorunludur.









Doçent Kadrosu İçin Başvuru Şartları

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar da benzer belgeleri sunmak zorundadır. Başvuru formuna özgeçmiş ve eserler listesi, 2 fotoğraf, kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin tasdikli suretleri veya e-Devlet çıktılarını, erkek adaylar için askerlik durum belgesini, adli sicil belgesini, varsa yabancı dil sınav sonuç belgelerini eklemeleri gerekmektedir. Ayrıca, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dosyanın 1 basılı nüshası ve jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 adet elektronik nüshası (CD/flash disk) ilgili fakülteye teslim edilmelidir.





Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu İçin Başvuru Şartları

Doktor öğretim üyeliği kadroları için adayların da benzer belgeleri sunmaları isteniyor. Başvuru formuna özgeçmiş ve eserler listesi, 2 fotoğraf, kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora belgelerinin tasdikli suretleri veya e-Devlet çıktılarını, erkek adaylar için askerlik durum belgesini, adli sicil belgesini ve varsa yabancı dil sınav sonuç belgelerini eklemeleri gerekmektedir. Ayrıca, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dosyanın 1 basılı nüshası ve jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 adet elektronik nüshası (CD/flash disk) ilgili fakülteye / yüksekokula teslim edilmelidir.





Dil Şartı ve Diğer Bilgiler

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi gereğince, doktora programına dil şartı aranmaksızın kabul edilen doktor öğretim üyesi adaylarının YÖKDİL sınavı veya KPDS, ÜDS, YDS, eYDS gibi sınavlardan en az 50 puan almış olmaları veya eşdeğer uluslararası sınavlardan aynı puanı elde etmeleri gerekmektedir.





Başvuru işlemlerinin eksiksiz ve süresi içinde yapılması gerekmektedir. Koşulları uymayan adayların atamaları yapılmayacak veya yapılmışsa dahi iptal edilecektir. İptal durumunda, yapılan posta/kargo masrafları ödenmeyecektir.

Başvuru Adresleri ve Tarihleri

Başvurular, profesör ve doçent kadroları için Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı'na, doktor öğretim üyesi kadrosu için ise ilan edilen birimlere yapılacaktır. Postada geciken başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar, yalnızca bir kadroya başvurabilirler.





Başvuru adresleri:

Profesör ve Doçent Kadroları: Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 Merkez/KİLİS



Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi: Aynı adres

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi: Aynı adres

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi: Aşıt Mahallesi 7 Aralık Sokak No:28 Merkez/KİLİS (Karataş Kampüsü)

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi: Aynı adres

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Aynı adres

Uygulamalı Bilimler Fakültesi: Yavuz Sultan Selim Mah. İlhami Toprak Cad. No: 6/A Merkez/KİLİS (Mercidabık Kampüsü)

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu: Aynı adres

Başvurular, mesai bitiminden önce ilgili birime ulaşmalıdır.