Kilis'te 2. Uluslararası Mercidabık Kongresi Başladı

Kilis'te, 7 Aralık Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin koordinatörlüğünde 11 üniversitenin katkılarıyla düzenlenen '2. Uluslararası Mercidabık Kongresi' başladı. Kongre, Mercidabık Savaşı'nın yapıldığı Kilis'in Yavuzlu köyünde gerçekleşiyor.

Kongrede konuşan Kilis Valisi Tahir Şahin, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Şahin, akademisyenlerle bir arada olmanın gururunu yaşadığını belirterek, "Bu kongre yalnızca geçmişi hatırlamak değil, aynı zamanda günümüzü daha iyi anlayıp geleceğe sağlam adımlarla yürümek için ortak bir aklın ürünüdür" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Vurgusu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Mercidabık Zaferi'nin kazanıldığı topraklarda bu kongrenin düzenlenmesinin önemini vurguladı.

Rektörlerden Önemli Açıklamalar

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman, 509 yıl önce bu topraklarda kazanılan zaferin sadece bir savaş adı olmadığını belirterek, "Mercidabık, bir coğrafyanın hikayesini ve tarihsel seyrini derinden etkileyen bir dönüm noktasıdır" şeklinde konuştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, üniversitelerinin dünya çapında sağlık hizmeti sunduklarını ifade etti.

Kongre, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın "Yavuz'un stratejik sınırları ve 500 yıllık jeopolitik kodlar" konulu konferansıyla devam etti. Program, 7 Aralık Üniversitesi öğrencilerinin müzik dinletisiyle sona erdi.

Bu iki gün sürecek kongre, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve diğer birçok üniversitenin katkılarıyla gerçekleştirilmekte.

Kilis'te 7 Aralık Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin koordinatörlüğünde 11 üniversitenin katkılarıyla düzenlenen "2. Uluslararası Mercidabık Kongresi" başladı.

Kilis'te 7 Aralık Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin koordinatörlüğünde 11 üniversitenin katkılarıyla düzenlenen "2. Uluslararası Mercidabık Kongresi" başladı.