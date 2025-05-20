DOLAR
38,8 0,02%
EURO
43,83 -0,01%
ALTIN
4.113,1 -0,11%
BITCOIN
4.143.749,74 0,1%

Kilis'te 2. Uluslararası Mercidabık Kongresi Başladı

Kilis'te düzenlenen '2. Uluslararası Mercidabık Kongresi', 11 üniversitenin katkılarıyla tarihe ışık tutuyor.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 17:52
Kilis'te 2. Uluslararası Mercidabık Kongresi Başladı

Kilis'te 2. Uluslararası Mercidabık Kongresi Başladı

Kilis'te, 7 Aralık Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin koordinatörlüğünde 11 üniversitenin katkılarıyla düzenlenen '2. Uluslararası Mercidabık Kongresi' başladı. Kongre, Mercidabık Savaşı'nın yapıldığı Kilis'in Yavuzlu köyünde gerçekleşiyor.

Kongrede konuşan Kilis Valisi Tahir Şahin, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Şahin, akademisyenlerle bir arada olmanın gururunu yaşadığını belirterek, "Bu kongre yalnızca geçmişi hatırlamak değil, aynı zamanda günümüzü daha iyi anlayıp geleceğe sağlam adımlarla yürümek için ortak bir aklın ürünüdür" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Vurgusu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Mercidabık Zaferi'nin kazanıldığı topraklarda bu kongrenin düzenlenmesinin önemini vurguladı.

Rektörlerden Önemli Açıklamalar

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman, 509 yıl önce bu topraklarda kazanılan zaferin sadece bir savaş adı olmadığını belirterek, "Mercidabık, bir coğrafyanın hikayesini ve tarihsel seyrini derinden etkileyen bir dönüm noktasıdır" şeklinde konuştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, üniversitelerinin dünya çapında sağlık hizmeti sunduklarını ifade etti.

Kongre, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın "Yavuz'un stratejik sınırları ve 500 yıllık jeopolitik kodlar" konulu konferansıyla devam etti. Program, 7 Aralık Üniversitesi öğrencilerinin müzik dinletisiyle sona erdi.

Bu iki gün sürecek kongre, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve diğer birçok üniversitenin katkılarıyla gerçekleştirilmekte.

Kilis'te 7 Aralık Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin koordinatörlüğünde 11...

Kilis'te 7 Aralık Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin koordinatörlüğünde 11 üniversitenin katkılarıyla düzenlenen "2. Uluslararası Mercidabık Kongresi" başladı.

Kilis'te 7 Aralık Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin koordinatörlüğünde 11...

Kilis'te 7 Aralık Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin koordinatörlüğünde 11 üniversitenin katkılarıyla düzenlenen "2. Uluslararası Mercidabık Kongresi" başladı.

İLGİLİ HABERLER

Kamuda 10 Bin Engelli Birey İçin Yeni İstihdam Fırsatları!

Erzurum'da Sağlık Sektörüne Devrim Niteliğinde Enstitü Kuruluyor

Karabük'te Emeklilere Şok: Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti Sona Erdi

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: Bakırköy ve Diğer İlçeler Etkilenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BOTAŞ yüksek maaşlı personel alımı! 19 il için müjde verildi
2
Trabzon'da 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Coşkusu
3
Bursa Devlet Tiyatrosu, 'Kahvaltı Dahil' ile Sahne Alıyor
4
Ceyda Oskay Can: Kurgusal Karakterleri 'Art Doll' ile Hayata Taşıyor
5
Mehmed: Fetihler Sultanı Oyuncuları TEKNOFEST Adana'da Hayranlarıyla Buluştu
6
O bankada hesabı olan telefon faturası ödemiyor! Geç kalmadan hemen başvurun
7
Kaşlarınızın Şekli Kişiliğiniz Hakkında Ne Söylüyor? Kavisli mi Düz mü? İşte Gizli Özelliklerinizi Ortaya Çıkaran Test

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Başkentlilerle Buluştu

Erzurum'da Sağlık Sektörüne Devrim Niteliğinde Enstitü Kuruluyor

Karabük'te Emeklilere Şok: Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti Sona Erdi

4A, 4B, 4C Emeklilerine Temmuz İle Büyük Maaş Artışı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: Bakırköy ve Diğer İlçeler Etkilenecek

Karadeniz Kıyılarına Felaket Uyarısı: Şiddetli Fırtına Geliyor!

Muğla'dan Bodrum'a Yaz Boyu Ücretsiz Su Desteği

Kocaeli’de İkramiyelere ve Maaşlara Tarihi Zam Kararı

Yaşlı Bakım Sigortası Ağustos'ta Başlıyor!

Samsun'da Ulaşım 19 Mayıs'ta Ücretsiz

Samsun'da Mevsimlik İşçilere Günlük 1.000 TL Müjdesi

Kamuda 10 Bin Engelli Birey İçin Yeni İstihdam Fırsatları!