Kınık Uluslararası Çömlek ve Sanat Festivali Bilecik'te Başladı

Açılış kortej yürüyüşü ve törenle gerçekleşti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde bu yıl ikincisi düzenlenen Kınık Uluslararası Çömlek ve Sanat Festivali başladı.

Festival, Bilecik Valiliği, Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi ile Geleneksel El Sanatları ve Çömlekçilik Derneği işbirliğiyle gerçekleştirildi. Organizasyon, Kınık Köyü Camisi'nden başlayan kortej yürüyüşüyle açıldı.

Festival alanında son bulan yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından mehter takımının gösterisi ile kutlama devam etti.

Açılışta konuşan Vali Yardımcısı Akın Ağca, 7 yıl sonra festivalin ikincisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Ağca, organizasyonu gelecekte geliştirme planlarına değinerek şunları kaydetti: "Böylece Kınık'ımızın, Pazaryeri'mizin, Bilecik'imizin turizmdeki hak ettiği yerini alması için bir tuğla da biz koymuş olacağız. 'Hak ettiği yer.' diyorum. Gerçekten Bilecik, doğasıyla, kültürüyle, Osmanlı Devleti'ne başkentlik, kuruculuk yapmış olmasıyla önemli bir turizm, kültür ve tarih değeri."

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise festivale ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tekin, köydeki her evin bir hikayesi olduğunu vurgulayarak, "Bu hikayeleri topraktan sanata dönüştüren insanlarımız var. Evlerinde yaptıkları çömlekleri ekonomiye kazandırıyorlar. Önce kendi köylerindeki ekonomiye katkıları var. Daha sonra da Pazaryeri'ne ve ülkemize katkı sunuyorlar." ifadelerini kullandı.

Açılış programında Köy Muhtarı Mehmet Gümüştekin de katılımcılara hitap etti. Program, halk oyunları gösterisi, kadınların yöresel kıyafetli defilesi ve çömlekler ile yöresel ürünlerin satıldığı stantların ziyaret edilmesiyle son buldu.

Programa, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile diğer ilgililer katıldı.

Festival, yarın çeşitli etkinliklerle devam edecek.