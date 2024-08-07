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Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) gün gün yeni satışlar kapsamında bilgilendirme sunmaya devam ediyor. Belli başlı şartları sağlayan hanelerin dahil olabileceği başvurular ile TOKİ sudan ucuza ev sahibi olma kapısını aralıyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 12:56
Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) gün gün yeni satışlar kapsamında bilgilendirme sunmaya devam ediyor. Belli başlı şartları sağlayan hanelerin dahil olabileceği başvurular ile TOKİ sudan ucuza ev sahibi olma kapısını aralıyor. Son dakika Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kilis ilinde inşa ettirilecek 500 yeni konut projesi ile alakalı bilgilendirme yaptı. TOKİ resmi internet sitesinde yer aşan bilgilerde inşası başlayacak olan Kilis projesi ile alakalı detaylara yer verildi.

Özellikle düşük gelirli aileler ve dezavantajlı grupları hedef alarak, konut sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlayan TOKİ, 2+1 ve 3+1 tiplerinde toplamda 500 konut için başvuruların başladığını ifade etti. Yapılan açıklama kapsamında başvurular 2 Ağustos 2024 ile 29 Ağustos 2024 tarihleri arasında kabul edilecek.

TOKİ KONUT PROJESİ DETAYLARI

TOKİ'nin Kilis merkezde başlattığı konut projesinde, 2+1 tipi 162 ve 3+1 tipi 338 olmak üzere toplam 500 adet konut inşasının başlayacağı belirtilirken, bu konutlar, hem aile büyüklüğüne hem de şehit aileleri, engelli vatandaşlar ve diğer alıcı adaylarına yönelik çeşitli seçenekler sunmayı hedefliyor. Yeni konut projesi için başvurular Halk Bankası şubeleri ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

toki

TOKİ konut projesi başvuru şartları

TOKİ Kilis konut projesinde faydalanabilmek adına bazı şartlar bulunuyor. Konu ile alakalı yapılan açıklamada Kilis'e kayıtlı olmak şartının yanı sıra, üzerine herhangi bir taşınmaz bulunmaması şartı aranıyor. Gelir sınırının yer aldığı başvuru şartlarında Aylık hane halkı gelirinin belirlenen sınırın altında olması gerekiyor.

TOKİ tarafından yapılan bir başka açıklamada, bu projede bazı gruplara öncelik tanınacağı belirtilmiş bulunuyor. Şehit aileleri, engelli vatandaşlar ve diğer alıcı adayları olmak üzere üç farklı kategoride başvuru sağlanıyor.

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