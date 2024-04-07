Kırmızı et bulamayanlara tavuk kıymasından köfte tarifi! Orijinal köfteleri aratmıyor

Evde nefis bir akşam yemeği hazırlamak artık daha kolay ve keyifli! Yeni bir tarifle tanışın: ev yapımı tavuk köftesi. Hem lezzetli hem de pratik olan bu tarif, mutfakta yeni lezzetler denemek isteyenler için ideal.

Tavuk köftesi yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit:

500 gram tavuk kıyması

1 orta boy soğan

2 diş sarımsak

1 su bardağı galeta unu

1 yumurta

Tuz, karabiber, pul biber

Zeytinyağı

Hazırlık adımları da bir o kadar basit:





İlk olarak, tavuk etini ince ince kıyın veya mutfak robotundan geçirerek köftelik kıvama getirin.

Soğanı rendeleyip sarımsakları ezerek tavuk etine ekleyin.

Galeta unu, yumurta, tuz, karabiber ve pul biberi de ilave ederek harcı yoğurun.

Köfte harcınızı 30 dakika boyunca buzdolabında dinlendirin.

Dinlenen harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayın ve köfteleri şekillendirin.

Tavada zeytinyağını kızdırın ve köfteleri kızartın veya fırında pişirin.

Sıcak olarak servis yapın ve yanında pilav veya salata ile sunun.

Bu tarif, evde lezzetli bir alternatif arayanlar için mükemmel bir seçenek. Ayrıca, isteğe göre köftelere çeşitli baharatlar veya yeşillikler ekleyerek tarifi kişiselleştirebilirsiniz. Besleyici ve doyurucu olan bu yemeği deneyerek ailenizi ve sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Afiyet olsun!