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Kırşehir'de Esnaf, Ahilik Haftası Etkinliklerine Davet Edildi

Kırşehir'de esnaf, Ahilik Haftası kapsamında davul zurna eşliğinde ziyaret edildi ve etkinliklere davet edildi.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 13:32
Kırşehir'de Esnaf, Ahilik Haftası Etkinliklerine Davet Edildi

Kırşehir'de Ahilik Haftası Coşkusu

Kırşehir'de, 23-29 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan 37. Ahilik Haftası etkinlikleri öncesinde esnaf, davul zurna eşliğinde yapılan ziyaretlerle davet edildi.

Heyet Ziyareti ve Geleneksel İkramlar

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, Ticaret İl Müdürü İsmail Güner ve oda başkanları, Ahi kaftanı giyerek esnafı ziyaret etti. Bu ziyaretler sırasında, esnafa hayırlı işler dileklerinde bulunarak Ahi helvası ikram edildi ve Türk bayrağı hediye edildi. KESOB Başkanı Öztürk:

"Bu haftayı coşkuyla kutlayacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir bayram geçireceğiz. Ahilik hepimizindir. Emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Ahiliğin Önemi ve Gelecek

Ticaret İl Müdürü İsmail Güner, Kırşehir'in Ahiliğin başkenti olduğunu belirterek, bu geleneğin geleceğe taşınmasının önemine vurgu yaptı. Güner, hazırlanan güzel programlar ile esnaf ve vatandaşların bu etkinliklere katılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Kırşehir'de davul zurna eşliğinde ziyarette bulunulan esnaf, 37. Ahilik Haftası kutlamalarına...

Kırşehir'de davul zurna eşliğinde ziyarette bulunulan esnaf, 37. Ahilik Haftası kutlamalarına davet edildi. Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, Ticaret İl Müdürü İsmail Güner ve oda başkanlarından oluşan heyet, Ahi kaftanı giyip davul zurna eşliğinde esnafı ziyaret etti.

Kırşehir'de davul zurna eşliğinde ziyarette bulunulan esnaf, 37. Ahilik Haftası kutlamalarına...

Kırşehir'de davul zurna eşliğinde ziyarette bulunulan esnaf, 37. Ahilik Haftası kutlamalarına davet edildi. Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, Ticaret İl Müdürü İsmail Güner ve oda başkanlarından oluşan heyet, Ahi kaftanı giyip davul zurna eşliğinde esnafı ziyaret etti.

Kırşehir'de davul zurna eşliğinde ziyarette bulunulan esnaf, 37. Ahilik Haftası kutlamalarına...

Kırşehir'de davul zurna eşliğinde ziyarette bulunulan esnaf, 37. Ahilik Haftası kutlamalarına davet edildi. Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, Ticaret İl Müdürü İsmail Güner ve oda başkanlarından oluşan heyet, Ahi kaftanı giyip davul zurna eşliğinde esnafı ziyaret etti.

Kırşehir'de davul zurna eşliğinde ziyarette bulunulan esnaf, 37. Ahilik Haftası kutlamalarına...

Kırşehir'de davul zurna eşliğinde ziyarette bulunulan esnaf, 37. Ahilik Haftası kutlamalarına davet edildi. Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, Ticaret İl Müdürü İsmail Güner ve oda başkanlarından oluşan heyet, Ahi kaftanı giyip davul zurna eşliğinde esnafı ziyaret etti.

Kırşehir'de davul zurna eşliğinde ziyarette bulunulan esnaf, 37. Ahilik Haftası kutlamalarına...

Kırşehir'de davul zurna eşliğinde ziyarette bulunulan esnaf, 37. Ahilik Haftası kutlamalarına davet edildi. Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, Ticaret İl Müdürü İsmail Güner ve oda başkanlarından oluşan heyet, Ahi kaftanı giyip davul zurna eşliğinde esnafı ziyaret etti.

Kırşehir'de davul zurna eşliğinde ziyarette bulunulan esnaf, 37. Ahilik Haftası kutlamalarına...

Kırşehir'de davul zurna eşliğinde ziyarette bulunulan esnaf, 37. Ahilik Haftası kutlamalarına davet edildi. Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, Ticaret İl Müdürü İsmail Güner ve oda başkanlarından oluşan heyet, Ahi kaftanı giyip davul zurna eşliğinde esnafı ziyaret etti.

Kırşehir'de davul zurna eşliğinde ziyarette bulunulan esnaf, 37. Ahilik Haftası kutlamalarına...

Kırşehir'de davul zurna eşliğinde ziyarette bulunulan esnaf, 37. Ahilik Haftası kutlamalarına davet edildi. Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, Ticaret İl Müdürü İsmail Güner ve oda başkanlarından oluşan heyet, Ahi kaftanı giyip davul zurna eşliğinde esnafı ziyaret etti.

Kırşehir'de davul zurna eşliğinde ziyarette bulunulan esnaf, 37. Ahilik Haftası kutlamalarına...

Kırşehir'de davul zurna eşliğinde ziyarette bulunulan esnaf, 37. Ahilik Haftası kutlamalarına davet edildi. Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, Ticaret İl Müdürü İsmail Güner ve oda başkanlarından oluşan heyet, Ahi kaftanı giyip davul zurna eşliğinde esnafı ziyaret etti.

Kırşehir'de davul zurna eşliğinde ziyarette bulunulan esnaf, 37. Ahilik Haftası kutlamalarına...

Kırşehir'de davul zurna eşliğinde ziyarette bulunulan esnaf, 37. Ahilik Haftası kutlamalarına davet edildi. Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, Ticaret İl Müdürü İsmail Güner ve oda başkanlarından oluşan heyet, Ahi kaftanı giyip davul zurna eşliğinde esnafı ziyaret etti.

Kırşehir'de davul zurna eşliğinde ziyarette bulunulan esnaf, 37. Ahilik Haftası kutlamalarına...

Kırşehir'de davul zurna eşliğinde ziyarette bulunulan esnaf, 37. Ahilik Haftası kutlamalarına davet edildi. Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, Ticaret İl Müdürü İsmail Güner ve oda başkanlarından oluşan heyet, Ahi kaftanı giyip davul zurna eşliğinde esnafı ziyaret etti.

Kırşehir'de davul zurna eşliğinde ziyarette bulunulan esnaf, 37. Ahilik Haftası kutlamalarına...

Kırşehir'de davul zurna eşliğinde ziyarette bulunulan esnaf, 37. Ahilik Haftası kutlamalarına davet edildi. Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, Ticaret İl Müdürü İsmail Güner ve oda başkanlarından oluşan heyet, Ahi kaftanı giyip davul zurna eşliğinde esnafı ziyaret etti.

Kırşehir'de davul zurna eşliğinde ziyarette bulunulan esnaf, 37. Ahilik Haftası kutlamalarına...

Kırşehir'de davul zurna eşliğinde ziyarette bulunulan esnaf, 37. Ahilik Haftası kutlamalarına davet edildi. Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, Ticaret İl Müdürü İsmail Güner ve oda başkanlarından oluşan heyet, Ahi kaftanı giyip davul zurna eşliğinde esnafı ziyaret etti.

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