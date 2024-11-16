Kırşehir’deki Japon Bahçesi Sonbaharın Renkleriyle Büyülüyor

Kırşehir'de Sonbaharın Güzellikleri

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, Çağırkan köyünde bulunan Japon Bahçesi, Japonya'nın sınırları dışındaki en büyük botanik bahçelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bahçe, sonbahar mevsiminde rengarenk görüntüsü ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kültürel Bir İşbirliği Ürünü

Türk ve Japon hükümetlerinin kültürel ve ekonomik işbirliği ile yapılan Kalehöyük Arkeoloji Müzesi yanında konumlanan Japon Bahçesi, mimari yapısı, yeşil dokusu ve çevreye duyarlılığıyla göz dolduruyor. Bahçede farklı türdeki ağaçlar ve bitkiler, sonbaharın renklerine bürünerek eşsiz manzaralar oluşturuyor.

Ziyaretçi Akını

Kaman Kalehöyük Arkeoloji Enstitüsü yetkililerinin verdiği bilgilere göre, mart ayından bu yana yaklaşık 110 bin kişi bahçeyi ziyaret etti. Okulların ara tatil olduğu son bir haftada ise 6 binin üzerinde ziyaretçi ağırlanarak bahçenin popülaritesi bir kez daha kanıtlandı.

Ziyaretçilerin Yorumları

Ankara'dan gelen Ömer Şahin, "Eşim, gelinim, torunlarım ile geldik, müzeyi ve bahçeyi gezdik. Anadolu'da böyle bir yerin olması, hizmet vermesi çok güzel. Yol boyunca müzeyi tanıtan birkaç levha konulsa çok daha iyi olur," diyerek bahçenin değerine dikkat çekti.

Aksaray'dan gelen Mehmet Demirtepe, ailesiyle burayı gezdiğini ve çok beğendiğini belirterek, "Kesinlikle burayı arkadaşlarıma tavsiye edeceğim, eşsiz manzarasına hayran kaldım," dedi.

Kayseri'den gelen Elif Aydın ise bahçenin bozkırın ortasında özel bakımlı ve farklı bitkilere sahip olduğunu ifade ederek, "Kırşehir'de böyle bir yer olduğunu öğrenip geldik, çocuklarla birlikte çok eğleniyoruz," şeklinde konuştu.

İzmir'den gelen Eda Karaca da Japon Bahçesi'ni çok beğendiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.