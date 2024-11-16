DOLAR
34,42 -0,02%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 -0,05%
BITCOIN
3.143.499,23 0,01%

Kırşehir’deki Japon Bahçesi Sonbaharın Renkleriyle Büyülüyor

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Japon Bahçesi, sonbaharda sunduğu renk cümbüşüyle ziyaretçilerini ağarlıyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 09:52
Kırşehir’deki Japon Bahçesi Sonbaharın Renkleriyle Büyülüyor

Kırşehir'de Sonbaharın Güzellikleri

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, Çağırkan köyünde bulunan Japon Bahçesi, Japonya'nın sınırları dışındaki en büyük botanik bahçelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bahçe, sonbahar mevsiminde rengarenk görüntüsü ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kültürel Bir İşbirliği Ürünü

Türk ve Japon hükümetlerinin kültürel ve ekonomik işbirliği ile yapılan Kalehöyük Arkeoloji Müzesi yanında konumlanan Japon Bahçesi, mimari yapısı, yeşil dokusu ve çevreye duyarlılığıyla göz dolduruyor. Bahçede farklı türdeki ağaçlar ve bitkiler, sonbaharın renklerine bürünerek eşsiz manzaralar oluşturuyor.

Ziyaretçi Akını

Kaman Kalehöyük Arkeoloji Enstitüsü yetkililerinin verdiği bilgilere göre, mart ayından bu yana yaklaşık 110 bin kişi bahçeyi ziyaret etti. Okulların ara tatil olduğu son bir haftada ise 6 binin üzerinde ziyaretçi ağırlanarak bahçenin popülaritesi bir kez daha kanıtlandı.

Ziyaretçilerin Yorumları

Ankara'dan gelen Ömer Şahin, "Eşim, gelinim, torunlarım ile geldik, müzeyi ve bahçeyi gezdik. Anadolu'da böyle bir yerin olması, hizmet vermesi çok güzel. Yol boyunca müzeyi tanıtan birkaç levha konulsa çok daha iyi olur," diyerek bahçenin değerine dikkat çekti.

Aksaray'dan gelen Mehmet Demirtepe, ailesiyle burayı gezdiğini ve çok beğendiğini belirterek, "Kesinlikle burayı arkadaşlarıma tavsiye edeceğim, eşsiz manzarasına hayran kaldım," dedi.

Kayseri'den gelen Elif Aydın ise bahçenin bozkırın ortasında özel bakımlı ve farklı bitkilere sahip olduğunu ifade ederek, "Kırşehir'de böyle bir yer olduğunu öğrenip geldik, çocuklarla birlikte çok eğleniyoruz," şeklinde konuştu.

İzmir'den gelen Eda Karaca da Japon Bahçesi'ni çok beğendiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırşehir’deki Japon Bahçesi Sonbaharın Renkleriyle Büyülüyor
2
Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri
3
Kamuya Ağustos'ta memur alımı başladı! En az 50 KPSS puan ile memur olma şansı
4
Bakanlık KPSS puanı istemiyor! Bu kadrolara çok sayıda personel alımı duyuruldu
5
Belediyede KPSS şartı kaldırıldı! Bu kadrolara dolgun maaşlı personel alımı başladı
6
41 kere maşallah sözünün gizemi ortaya çıktı! Meğer bu yüzden deniyormuş

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor