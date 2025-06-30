Kırşehirli Dağcılara Aladağlar'da Temel Kamp Eğitimi

Kırşehirli dağcılar, Niğde Aladağlar'da gerçekleştirilen temel kamp eğitiminde önemli bilgiler edindi. Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2025 yılı programı kapsamında, 7 dağcıdan oluşan bir ekip, ilk olarak Aladağlar Milli Parkı'nda bulunan Emli Vadisi'nde kamp kurdu.

Eğitim İçeriği

Dağcılık Temel Kamp eğitimleri süresince, sporculara çadır kurulumu, kamp yeri seçimi, uyku tulumları kullanımı ve kamp kurallarına uyulması gibi konular öğretildi. Ayrıca beslenme, sıvı alımı, kamp çantasındaki malzemelerin yerleştirilmesi, genel yürüyüş kuralları, ilk yardım ve doğada fotoğraf çekimi için yer seçimi gibi bir dizi temel bilgi de aktarıldı.

Tırmanış ve Yürüyüşler

Dağcılar, yürüyüşler sırasında sıcak ve rüzgarlı havalarda zorlu parkurlar tecrübe etme fırsatı buldu. Uygulamalı eğitim kimliği taşıyan bu etkinlikler Eznevit Yaylası, Parmak Kaya Vadisi ve Büyük Mangırcı rotalarında gerçekleştirildi. Katılımcılar, 2 bin 243 metrelik Emli Kale Zirvesi'ne tırmanarak zirvede Türk bayrağını dalgalandırdı ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Eğitim Faaliyeti Sonrası

Üç günlük eğitim faaliyetini başarıyla tamamlayan Kırşehirli dağcılar, edindikleri yeni deneyimlerle Kırşehir'e döndü.

Kırşehirli dağcılara, Niğde Aladağlar'da temel kamp eğitimi verildi. Uygulamalı eğitimler için Eznevit Yaylası, Parmak Kaya Vadisi ve Büyük Mangırcı rotalarında yürüyüşler yapan dağcılar, 2 bin 243 metrelik Emli Kale Zirvesi'ne de tırmandı. Dağcılar, eğitimlerin sonunda zirveye Türk bayrağı dikti.

Kırşehirli dağcılara, Niğde Aladağlar'da temel kamp eğitimi verildi. Uygulamalı eğitimler için Eznevit Yaylası, Parmak Kaya Vadisi ve Büyük Mangırcı rotalarında yürüyüşler yapan dağcılar, 2 bin 243 metrelik Emli Kale Zirvesi'ne de tırmandı. Dağcılar, eğitimlerin sonunda zirveye Türk bayrağı dikti.