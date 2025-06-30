DOLAR
39,77 0,47%
EURO
46,61 0,9%
ALTIN
4.202,5 -0,13%
BITCOIN
4.279.712,89 -0,15%

Kırşehirli Dağcılara Aladağlar'da Temel Kamp Eğitimi

Kırşehirli dağcılara Niğde Aladağlar'da temel kamp eğitimi verilerek yeni yetenekler kazandırıldı.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 11:39
Kırşehirli Dağcılara Aladağlar'da Temel Kamp Eğitimi

Kırşehirli Dağcılara Aladağlar'da Temel Kamp Eğitimi

Kırşehirli dağcılar, Niğde Aladağlar'da gerçekleştirilen temel kamp eğitiminde önemli bilgiler edindi. Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2025 yılı programı kapsamında, 7 dağcıdan oluşan bir ekip, ilk olarak Aladağlar Milli Parkı'nda bulunan Emli Vadisi'nde kamp kurdu.

Eğitim İçeriği

Dağcılık Temel Kamp eğitimleri süresince, sporculara çadır kurulumu, kamp yeri seçimi, uyku tulumları kullanımı ve kamp kurallarına uyulması gibi konular öğretildi. Ayrıca beslenme, sıvı alımı, kamp çantasındaki malzemelerin yerleştirilmesi, genel yürüyüş kuralları, ilk yardım ve doğada fotoğraf çekimi için yer seçimi gibi bir dizi temel bilgi de aktarıldı.

Tırmanış ve Yürüyüşler

Dağcılar, yürüyüşler sırasında sıcak ve rüzgarlı havalarda zorlu parkurlar tecrübe etme fırsatı buldu. Uygulamalı eğitim kimliği taşıyan bu etkinlikler Eznevit Yaylası, Parmak Kaya Vadisi ve Büyük Mangırcı rotalarında gerçekleştirildi. Katılımcılar, 2 bin 243 metrelik Emli Kale Zirvesi'ne tırmanarak zirvede Türk bayrağını dalgalandırdı ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Eğitim Faaliyeti Sonrası

Üç günlük eğitim faaliyetini başarıyla tamamlayan Kırşehirli dağcılar, edindikleri yeni deneyimlerle Kırşehir'e döndü.

Kırşehirli dağcılara, Niğde Aladağlar'da temel kamp eğitimi verildi. Uygulamalı eğitimler için...

Kırşehirli dağcılara, Niğde Aladağlar'da temel kamp eğitimi verildi. Uygulamalı eğitimler için Eznevit Yaylası, Parmak Kaya Vadisi ve Büyük Mangırcı rotalarında yürüyüşler yapan dağcılar, 2 bin 243 metrelik Emli Kale Zirvesi'ne de tırmandı. Dağcılar, eğitimlerin sonunda zirveye Türk bayrağı dikti.

Kırşehirli dağcılara, Niğde Aladağlar'da temel kamp eğitimi verildi. Uygulamalı eğitimler için...

Kırşehirli dağcılara, Niğde Aladağlar'da temel kamp eğitimi verildi. Uygulamalı eğitimler için Eznevit Yaylası, Parmak Kaya Vadisi ve Büyük Mangırcı rotalarında yürüyüşler yapan dağcılar, 2 bin 243 metrelik Emli Kale Zirvesi'ne de tırmandı. Dağcılar, eğitimlerin sonunda zirveye Türk bayrağı dikti.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Euro ile Maaş Dönemi: 4.000 Euro ve Aile Desteği Geliyor!

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Coşkuyla Başladı
2
Şarkıcı Şimal, Kanserle Mücadele Sonrası Aydın'da Toprağa Verildi
3
Konya'da 'Türk Kadın Öncüleri' Sergisi Açıldı
4
Ardahan Kalesi Ramazan Bayramı'nda Ziyarete Hazır
5
İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği
6
Kilis'te Dedublüman'dan Unutulmaz Bir Konser
7
Türk Sanatçıların 'Güncel Fermanlar' Sergisi Tokyo'da Açıldı

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!

Türkiye'de Euro ile Maaş Dönemi: 4.000 Euro ve Aile Desteği Geliyor!

ÖTV Artışı Akaryakıt Fiyatlarını Vuracak: Gözler Erdoğan'a Çevrildi

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!