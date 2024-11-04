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Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

Kış mevsimi etkisini göstermeye başladı. BU kapsamda doğal gaz kombileri yeniden devreye girerken, yüksek faturalar duyulan endişeyi artırıyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 09:45
Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

Kış mevsimi etkisini göstermeye başladı. BU kapsamda doğal gaz kombileri yeniden devreye girerken, yüksek faturalar duyulan endişeyi artırıyor. Hal bu iken kabaracak olan doğalgaz faturaları vatandaşı kara kara düşündürtmeye başlamış iken faturayı düşürecek yolların arayışı da başlamış bulunuyor. Türkiye'de yükselen enflasyon ve artan yaşam maliyetleri, zaten zor durumda olan vatandaşların hayatını daha zorlaştırmaya devam ettiği şu günlerde kılı  getirdiği fatura yükünün nasıl azaltılacağı konusunda arayışlar ile alakalı uzmanlar uyarılarını yapmaya devamm ediyor.  İşte, doğal gaz faturanızı düşürmenizi sağlayacak yöntemler!

KOMBİLERİN BAKIMI İLK TASARRUF ARACI

İstanbul Tesisatçılar Odası Başkanı Yaşar Biter, doğalgaz faturalarının nasıl düşürüleceği konusunda kullanıcılara uyarılarda bulundu. Biter, fatura düşürmenin ilk yolunun, kombi bakımından geçtiğini ifade etti. Düzenli kombi bakımının faturayı düşürmenin yanı sıra cihazın ömrünü uzatmak için de kritik bir adım olduğunu ifade eden Biter, "Radyatörlerin temizliği ve termostatlı vanaların kullanımı doğru ısınma için şart" dedi.

YÜZDE 30 TASARRUF İÇİN YOĞUŞMALI KOMBİ

Özellikle yoğuşmalı kombilerin seçimi konusunda uyarılarda bulunan Biter, bu özel cihazların yüzde 30’a kadar tasarruf sağlayabileceğini ifade etti. Kabaran faturalara karşılık olarak bu özel kombilerin kullanımı fatura yükünü oldukça azaltacak.

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

DOĞRU ISINMA YÖNTEMLERİ İLE DOĞALGAZ FATURALARI DÜŞECEK

Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmede farklı odalarda farklı sıcaklıkların ayarlanması gerekliliği de belirtildi. Özellikle de az kullanılan odalarda ortalama değerin altında olan sıcaklık değeri ile tasarruf sağlanabileceği belirtildi. Oda sıcaklığı değerleri konusunda değerlendirmede bulunan Biter;  "Salon 20, başka bir oda 18, sık kullandığımız odanın ise 22 derece olması en ideal ısınma yöntemi" dedi.  

KOMBİYİ KAPATMAK FATURAYI ARTTIRIR MI?

 Öte yandan kışın kombiyi tasarruf edeceğim diye kapatmanın, ciddi fatura yüküne mahal vereceği konusunda da uyarıda buluna  isim, "Cihaz bir sonraki çalıştırıldığında tam kapasitede çalışarak istenilen sıcaklığa ulaşmak için daha fazla gaz tüketecektir." diyerek, kış boyunca düşük modda çalıştırmanın daha akıllıca bir seçenek olduğunu ifade etti.

SOĞUKLARA DİKKAT

Hava sıcaklıklarının eksilere düştüğü günlerde, tesisatın donması tehlikesinin de arttığını ifade eden uzmanlar, açık balkonlardaki kombilerin uygun şekilde korunması gerekliliğinden bahsederken, kombi borularının yalıtım malzemeleriyle kaplanmasının önemine değindi. Kış aylarında yüksek fatura kabusuna maruz kalmamak adına uyarılarda bulunan uzmanlar, yukarıda bahsi geçen konulara dikkat edildiği takdirde yüzde 30'a kadar tasarruf sağlanacağını belirtti. 

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