Kısas Geleneksel 16. Aşure Etkinliği Şanlıurfa'da Gerçekleşti

Şanlıurfa'da Kültürel Bir Dönem

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi, kırsal Kısas Mahallesi'nde, Kısas Geleneksel 16. Aşure Etkinliği Kültür ve Sanat Günleri düzenlendi. Bu anlamlı etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının katkılarıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte Neler Oldu?

Katılımcılara lezzetli aşure ikram edilerek unutulmaz bir deneyim sunuldu. Ayrıca, yöresel sanatçılar tarafından yapılan müzik dinletileriyle etkinlik renklendirildi. Adıyaman Yunus Emre Cemevi semah ekibi de gösterilerini sahneleyerek katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Öne Çıkan İsimler

Etkinliğe katılanlar arasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Cemevi Hizmetleri Daire Başkanı Ali Narin ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan da yer aldı. Ayrıca pek çok vatandaş etkinliğe ilgi gösterdi.

bu özel gün, kültürel değerlerimizin yaşatılması ve paylaşılması adına önemli bir adım olarak kaydedildi.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde 'Kısas Geleneksel 16. Aşure Etkinliği Kültür ve Sanat Günleri' programı düzenlendi. Programda Adıyaman Yunus Emre Cemevi semah ekibi gösteri sundu.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde 'Kısas Geleneksel 16. Aşure Etkinliği Kültür ve Sanat Günleri' programı düzenlendi. Programda Adıyaman Yunus Emre Cemevi semah ekibi gösteri sundu.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde 'Kısas Geleneksel 16. Aşure Etkinliği Kültür ve Sanat Günleri' programı düzenlendi. Programda Adıyaman Yunus Emre Cemevi semah ekibi gösteri sundu.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde 'Kısas Geleneksel 16. Aşure Etkinliği Kültür ve Sanat Günleri' programı düzenlendi. Programda Adıyaman Yunus Emre Cemevi semah ekibi gösteri sundu.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde 'Kısas Geleneksel 16. Aşure Etkinliği Kültür ve Sanat Günleri' programı düzenlendi. Programda Adıyaman Yunus Emre Cemevi semah ekibi gösteri sundu.