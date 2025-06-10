Kışın Buz Tutan Çıldır Gölü Bahara Merhaba Dedi

Çıldır Gölü'nde Bahar Coşkusu

Kışın yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü, baharın gelişiyle çiçeklerle kaplandı. Ardahan ile Kars sınırında yer alan ve 123 kilometrekare alanı kapsayan bu eşsiz göl, bölgenin önemli turistik mekanlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Donmuş Yüzeyde Kış Eğlenceleri

Kış mevsiminin etkisini hissettirdiği Çıldır Gölü, yüzeyinin tamamen donmasıyla birlikte atlı kızak gezintileri ve Eskimo usulü balık avcılığı gibi benzersiz aktiviteler için ideal bir alan haline geliyor.

Baharın Gelişi ve Doğanın Uyanışı

Havaların ısınması ve karların erimesi, göl çevresinde yemyeşil bir görünüm oluşturdu. Bahar döneminde açan çiçekler, gölün etrafındaki manzarayı süsleyerek ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.

Bölgenin doğal zenginliklerine karşı duyulan ilgi her geçen gün artarken, Çıldır Gölü'nün bahar dönemindeki bu güzellikleri, doğa severler için eşsiz bir keşif alanı sunuyor.

Kışın yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nün çevresi çiçeklerle kaplandı.

Kışın yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nün çevresi çiçeklerle kaplandı.