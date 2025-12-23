Kızılay Muş Şubesi: Günlük Bin Kişiye Üç Çeşit Sıcak Yemek

Kızılay Muş Şubesi her gün bin ihtiyaç sahibine sıcak yemek desteği veriyor

Türk Kızılay Muş Şubesi, sosyal yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sıcak yemek desteğini aralıksız sürdürüyor. Gıyasettin Bingöl Aşevinde hijyenik şartlarda hazırlanan üç çeşit sıcak yemek, kent genelinde belirlenen adreslere ulaştırılıyor.

Aşevinde hazırlık ve dağıtım süreci

Aşevinde günlük olarak hazırlanan 3 çeşit sıcak yemek, Kızılay ekiplerince özellikle yaşlı, hasta ve dar gelirli ailelere dağıtılıyor. Yemekler sefer taslarına konularak servis araçlarıyla kapı kapı dağıtılıyor ve böylece vatandaşların temel gıda ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Aşçılardan Bülent Alim, sabah saat 07.00'de başlayan mesailerinde beş kişilik ekip ile üç çeşit yemeğin hazırlığını yaptıklarını belirtti. Alim, yardımsever Muşlu iş insanları ve hayırseverlerin katkılarıyla her gün yaklaşık bin aileye üç çeşit yemeği sıcak şekilde teslim ettiklerini, haftanın beş günü bu yardımları sürdürdüklerini ifade etti.

Hizmetin kapsamı ve sürdürülmesi

Kızılay bünyesinde yaklaşık 12 yıldır görev yaptığını söyleyen Metin Asan, aşevinin 2020 yılında hizmete açıldığını ve son 5 yıldır aktif şekilde faaliyet gösterdiğini aktardı. Asan, aşevinde her gün yaklaşık bin kişiye yetecek miktarda sıcak yemek hazırlandığını ve yıl boyunca en az 200 bin aileye sıcak yemek desteği sağlandığını vurguladı.

Bu hizmetlerin kesintisiz devam ettiğini belirten yetkililer, destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ederek, yardımların sürdürülebilirliğinin toplum dayanışması ile mümkün olduğunu ifade ettiler.

