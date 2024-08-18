Kocaeli'de Kemençe Ustası: Engin Bayram'ın Tutkusu

Kocaeli'de Kemençe Ustası: Engin Bayram

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan Engin Bayram, 46 yaşında bir fırıncı olarak başladığı kariyerini, kemençe onarımına yönelerek değiştirdi. 13 yıldır evinin bodrum katını atölyeye çeviren Bayram, hem kemençe tamiri hem de üretimi yapıyor.

Bozulan Kemençesi ve İlk Denemeleri

Memleketi Giresun'dan 1991 yılında Gebze'ye taşınan Engin Bayram, zamanla bozulan kemençesini tamir ettirecek bir usta bulamayınca, bu alanda kendi yeteneklerini geliştirmeye karar verdi. Kemençesini tamir etmeye kendisi başlayan Bayram, bölgedeki kemençe tamiri konusunda bir eksiklik olduğunu fark ederek bu alanda kendini geliştirmeye devam etti.

Ücretsiz Kemençe Onarımı ve El İşçiliği

Atölyesinde, ücretsiz kemençe onarımlarının yanı sıra malzeme getirenlere el işçiliği ile kemençe üretimi yapan Bayram, "Kemençe benim için bir tutku" şeklinde ifade ettiği bu süreçte, çevresinin takdirini kazandı. Kemençelerini tamamen el emeği ile yapan Bayram, makine ile üretilenlerden farklı olarak, kendi ürettiği kemençelerin sesinin çok daha güzel olduğunu belirtiyor.

Kultural ve Duygusal Bağlantı

Bayram, kemençelerin imalatının önemli unsurlarından bahsederek, "Kemençemiz el yapımı olduğu için sesi daha farklı oluyor. Ağaç 4 yıl beklemiş olmalı, sonra güzelce oyulup, boyası atılmalı ve telleri takılmalıdır" diyerek bu sanatın inceliklerine değindi.

"Kemençe hem tutku hem de bizim bir kültürümüz," diyen Bayram, kemençe çaldığında çocukluğunu ve memleketini hatırladığını ifade etti. "Kemençeyle kendimizi avutuyoruz, memleket özlemimizi gideriyoruz. Asıl mesleğim fırıncılık ama bu işe yöneldim. Ömrümüz yettiği sürece kültürüme hizmet etmeye çalışacağım," diye ekledi.