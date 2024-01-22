Ticaret Bakanlığı, En Az Lise Mezunu ve KPSS 60 Puanla Kadın/Erkek Memur Alımı Yapıyor! Tıkla Başvur

Ticaret Bakanlığı’ndan 602 Gümrük Muhafaza ve Muayene Memuru Alımı! İşte Başvuru Ekranı ve Aşamaları

Ticaret Bakanlığı, bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere 602 sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru ve Muayene Memuru alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, 657 sayılı devlet memurları kanununun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakanlığı, sözleşmeli personel alımı kontenjanları?





Ticaret Bakanlığı, sözleşmeli personel alımını Merkez ve Taşra teşkilatı için yapacak. Bu doğrultuda, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri için toplam 602 kişilik kadro ayrıldı.

602 kişilik kadronun 499’u (450 Erkek ve 49 Kadın) Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru, 103’ü ise Sözleşmeli Muayene Memuru olarak belirlendi.

Ticaret Bakanlığı, sözleşmeli personel alımı Başvuru Süreci ve Aşamaları,

Ticaret Bakanlığı, sözleşmeli personel alımı başvurularını 22 Ocak 2024 tarihinden itibaren kabul etmeye başlayacak. Başvurular, 31 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, sadece Elektronik ortamda yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adayların, aranan şartları taşımaları ve başvuru bilgilerini doğru girmeleri gerekiyor.



BAŞVURMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

ADIM: Başvuru yapmak için öncelikle yukarıdaki linke tıklayarak e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapınız.

ADIM: Sisteme girdikten sonra, ekranda gördüğünüz " Yeni Başvuru " seçeneğine basınız.

ADIM: Ardından, " TİCARET BAKANLIĞI - SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU VE MUAYENE MEMURU) " ilanının yanındaki " Başvur " butonuna tıklayınız.

ADIM: Karşınıza çıkan ekranda, ilanı dikkatlice okuduktan sonra, en altta yer alan " Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum. " kutucuğunu işaretleyip " Devam Et " butonuna tıklayınız.

ADIM: Son olarak, burada alan seçimi yapınız. Muhafaza memuru alımı veya Muayene memuru alımı hangi kadroya başvurmak istiyorsanız onu seçiniz ve kişisel bilgiler alanından başvurunuzu tamamlayınız.

Ticaret Bakanlığı, sözleşmeli personel alımı Başvuru Şartları Nelerdir?





Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru alımı için adaylardan, 657 Sayılı Devlet memurları kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartların yanı sıra, KPSS, Eğitim, Yaş ve Boy şartları da aranmaktadır.



Ticaret Bakanlığı, sözleşmeli personel alımı KPSS Şartı var mı?

2022 Yılında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavından Lisans düzeyinde KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak gerekmektedir.



Gümrük Muhafaza Memuru Alım Şartları ve Başvuru Koşulları:

Gümrük Muhafaza Memuru alımı için başvuruda bulunmayı düşünen adayların aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir:

1. Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak (01.01.1994 ve sonrasında doğanlar başvurabilir).

2. Erkek adayların en az 172 cm, kadın adayların ise en az 165 cm boyunda olması gerekmektedir.

3. Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak sağlık raporunda, adayın görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını belirten ve "Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir" ibaresini içeren rapor almak.

Ayrıca, sağlık raporunda şu durumların bulunmaması gerekmektedir:

- Psikiyatrik bir hastalık

- Kişilik bozukluğu

- Nörolojik rahatsızlık

- Şaşılık

- Körlük

- Gece körlüğü

- Renk körlüğü

- İşitme kaybı

- Topallık

- Kekemelik

- Kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı

Başvuru sürecinde adayların yukarıdaki şartları sağlamaları ve belirtilen belgelerle birlikte başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular, belirtilen tarih aralığında yetkili mercilere yapılacaktır. Adaylar, ilan edilen tarihler ve başvuru koşulları çerçevesinde başvurularını gerçekleştirmelidirler

Muayene Memuru Alımı Başvuru Koşulları:

Muayene Memuru pozisyonu için başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve bu tarihten sonraki doğanlar başvuru yapabilir).

Başvuruda bulunacak adaylar, belirtilen yaş sınırları içerisinde olmalıdır. Bu kriterlere uyan adaylar, başvuru sürecine dahil olabilirler. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, ilan edilen tarihler arasında başvurularını tamamlamalı ve istenilen belgelerle birlikte başvuru yapmalıdırlar..

Ticaret Bakanlığı, sözleşmeli personel alımı Eğitim Şartı Nedir?

En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık, gümrük işletme ile muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak zorunludur.