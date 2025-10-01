Konya'da Cilt ve Kağıt Restorasyonu Sergisi — 150 Klasik Cilt, 20 Restorasyon

Konya'da kursiyerlerin hazırladığı 150 klasik cilt ve 20 kağıt restorasyonu eseri sergilendi; kazaziye kursunda yaklaşık 60 kursiyer, 120'den fazla eser üretildi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:26
Konya'da Cilt ve Kağıt Restorasyonu Sergisi — 150 Klasik Cilt, 20 Restorasyon

Konya'da Cilt ve Kağıt Restorasyonu Sergisi

Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü bünyesinde, Meram Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen ciltleme ve kağıt restorasyonu kursunu tamamlayan kursiyerlerin eserleri, düzenlenen sergiyle tanıtıldı.

Çalışmalar ve sergilenen eserler

23 kursiyer bir yıl boyunca 150 özgün tasarımlı klasik cilt modeli üretti ve 20 eserde kağıt restorasyonu uygulandı. Kursiyerler, doğal malzemeler ve geleneksel Türk-İslam cilt tekniklerini kullanarak çalışırken, aynı zamanda modern ve Avrupai cilt örnekleri de ortaya koydu.

Kazaziye ve unutulmaya yüz tutmuş sanat

Etkinlikte, unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı sanatı olan kazaziye ile yapılan eserler de sergilendi. Bu eserler, hem estetik hem de kültürel değer taşıyor.

Kurumsal değerlendirme

Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin, serginin açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu eserler, kursiyerlerimizin sabrını, emeğini ve hayal gücünü yansıtan özgün tasarımlardır. Kimyasal malzemelerden uzak, doğal malzemelerle hazırlanan bu eserler, geleneksel sanatlarımızın geleceğe taşınmasında önemli bir köprü olmuştur. Diğer taraftan, iki yıldır devam eden kazaziye kursu ile yaklaşık 60 kursiyer yetiştirilmiş, 120'nin üzerinde eser üretilmiştir."

Koruma ve gelecek perspektifi

Şahin, yapılan çalışmaların yazma eserlerin korunmasına katkı sağladığını vurguladı ve bu tür kursların geleneksel el sanatlarının sürdürülmesinde kilit rol oynadığını belirtti.

Konya'da, klasik cilt ve kağıt restorasyonu kursunu tamamlayan kursiyerlerin ortaya çıkardığı...

Konya'da, klasik cilt ve kağıt restorasyonu kursunu tamamlayan kursiyerlerin ortaya çıkardığı eserler, sergiyle tanıtıldı.

Konya'da, klasik cilt ve kağıt restorasyonu kursunu tamamlayan kursiyerlerin ortaya çıkardığı...

İLGİLİ HABERLER

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bu Hafta 9 Film Vizyonda: Oflu Hoca 5, Sevince, Gündüz Apollon Gece Athena
2
Trabzon'da 'Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar' Sergisi Açıldı
3
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
4
Kuyumcular fellik fellik bunu arıyor! Her bir tanesi servet değerinde: Evinde olan bayram edecek
5
Konya'da Cilt ve Kağıt Restorasyonu Sergisi — 150 Klasik Cilt, 20 Restorasyon
6
Sinema Festivali'nde Biletler 27-28 Eylül'de 80 TL
7
22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Husameddin Seraj Konseriyle Sona Erdi

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin