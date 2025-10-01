Konya'da Cilt ve Kağıt Restorasyonu Sergisi — 150 Klasik Cilt, 20 Restorasyon

Konya'da Cilt ve Kağıt Restorasyonu Sergisi

Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü bünyesinde, Meram Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen ciltleme ve kağıt restorasyonu kursunu tamamlayan kursiyerlerin eserleri, düzenlenen sergiyle tanıtıldı.

Çalışmalar ve sergilenen eserler

23 kursiyer bir yıl boyunca 150 özgün tasarımlı klasik cilt modeli üretti ve 20 eserde kağıt restorasyonu uygulandı. Kursiyerler, doğal malzemeler ve geleneksel Türk-İslam cilt tekniklerini kullanarak çalışırken, aynı zamanda modern ve Avrupai cilt örnekleri de ortaya koydu.

Kazaziye ve unutulmaya yüz tutmuş sanat

Etkinlikte, unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı sanatı olan kazaziye ile yapılan eserler de sergilendi. Bu eserler, hem estetik hem de kültürel değer taşıyor.

Kurumsal değerlendirme

Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin, serginin açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu eserler, kursiyerlerimizin sabrını, emeğini ve hayal gücünü yansıtan özgün tasarımlardır. Kimyasal malzemelerden uzak, doğal malzemelerle hazırlanan bu eserler, geleneksel sanatlarımızın geleceğe taşınmasında önemli bir köprü olmuştur. Diğer taraftan, iki yıldır devam eden kazaziye kursu ile yaklaşık 60 kursiyer yetiştirilmiş, 120'nin üzerinde eser üretilmiştir."

Koruma ve gelecek perspektifi

Şahin, yapılan çalışmaların yazma eserlerin korunmasına katkı sağladığını vurguladı ve bu tür kursların geleneksel el sanatlarının sürdürülmesinde kilit rol oynadığını belirtti.

