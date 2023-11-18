Ankara Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Gölbaşı ve o ilçelerinde oturanlar aman dikkat! Valilik tek tek uyarı mesajı gönderdi

Kış aylarına gelinmesiyle beraber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar peş peşe gelmeye başladı. Hava şartları olumsuzlukları dikkat çekerken Ankara Valiliği vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Ankara Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Gölbaşı ve o ilçelerinde oturanlar aman dikkat! Valilik tek tek uyarı mesajı gönderdi
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Hafta sonu hava şartları olumsuz ilerlerken sağanak yağış, kar yağışı ve şiddetli rüzgarlar üzerine MGM tarafından açıklama gecikmedi. Ülke genelinde büyük ölçüde yağışlar etkili olurken fırtına beklendiği bilgisi verildi. Marmara batısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli yağışların olması bekleniyor.

ANKARA VALİLİĞİ UYARI 

Ankara valilik

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