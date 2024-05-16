Bist 100
10.166,03 0%
DOLAR
32,2 0,11%
EURO
35,11 0,01%
ALTIN
2.456,26 0,03%

Konya, Kocaeli, İzmir, Bursa, İstanbul ilk 5'te! Kahreden haber paylaşıldı

Türkiye genelinde dalgalanmalar devam ediyor. Konya, Kocaeli, İzmir, Bursa ve İstanbul illerinde yaşanan iflas rekorları vatandaşı olumsuz olarak etkiliyor. Diğer illerin de iflasları gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 16.05.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 13:03
Konya, Kocaeli, İzmir, Bursa, İstanbul ilk 5'te! Kahreden haber paylaşıldı

Türkiye genelinde ekonomik sıkıntılar devam ediyor. Konya, Kocaeli, İzmir, Bursa ve İstanbul illeri iflas rekorlarıyla ön plana çıkıyor. Bu durum, ülke genelinde endişe yaratıyor ve diğer illerde de benzer sorunların yaşandığı görülüyor. Kahreden haber paylaşıldı. 

Türkiye genelindeki ekonomik sorunlar devam ederken, Konya, Kocaeli, İzmir, Bursa ve İstanbul ilk 5'te yer alarak iflas rekorları kırdılar. Bu kahreden haber ile birlikte diğer illerde de ekonomik sıkıntılar artarak devam ediyor. Türkiye genelinde ekonomik zorluklar devam ediyor. Konya, Kocaeli, İzmir, Bursa ve İstanbul illerinde yaşanan iflaslar, ülke ekonomisi için endişe verici bir duruma işaret ediyor. Diğer illerin de benzer sorunlarla karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Bu gelişmeler, vatandaşlar arasında endişe yaratmaya devam ediyor.

İflas

Genelde sanayi şehirleri olarak bilinen bu şehirlerde yaşanan sorunlar ekonomiyi olumsuz olarak etkilemektedir. Türkiye genelinde de ekonominin giderek kötüye gitmesi bu iflaslarla bağdaştırıldı. Her ne kadar Konya, Kocaeli, İzmir, Bursa ve İstanbul gibi iller ilk sırada yer alsa da diğer iller de bu iflaslardan nasibini alacak gibi duruyor. 

İLGİLİ HABERLER

KPSS puanı 60 ve üzeri olanlara iş kapısı! MAPEG bu kadrolara personel alımı yapacak

Altın fiyatlarında böylesi görülmedi! İslam Memiş altının fitilini atşeleyip tarih verdi

7 bankada hesabı olanlar hemen kontrol etsin! Artık hepsi aynı yerden yapılacak

Şahane Hayatım yine yerinde durmuyor! Bütün sırlar ortaya dökülecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

KPSS puanı 60 ve üzeri olanlara iş kapısı! MAPEG bu kadrolara personel alımı yapacak

7900 TL destek 6-8-10 ay süresince ödenecek! Mayıs güncellemesi yapıldı

439 bin liraya sıfır elektrikli araç! Citroen ve Fiat gemileri yaktı, gideni araç sahibi yapıyor

7 bankada hesabı olanlar hemen kontrol etsin! Artık hepsi aynı yerden yapılacak

Bir ayda çift emekli maaşı almak hayal değil! Bu yöntemle tek maaşa talim etmeyeceksiniz

5 bin liralık alışverişin 3 bin lirası bedavaya gelecek! Banka kampanyayı patlattı

Konya, Kocaeli, İzmir, Bursa, İstanbul ilk 5'te! Kahreden haber paylaşıldı

Haberi alan dövizcilere akın ediyor! Dolar kuru o tarihte 25 TL'ye çakılacak!

KPSS 60 puan ile Kıyı Emniyeti memur alımı yapacak! Başvuru şartları tek tek açıklandı

Altın fiyatlarında böylesi görülmedi! İslam Memiş altının fitilini atşeleyip tarih verdi

KPSS puanı olana yüksek maaşlı fırsat! Üniversiteye sözleşmeli personel alımı yapılacak

Şahane Hayatım yine yerinde durmuyor! Bütün sırlar ortaya dökülecek