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Konya, Selçuklu Devleti'ne Başkent Oluşunun 928. Yılını Coşkuyla Kutladı

Konya, Selçuklu Devleti'ne başkent oluşunun 928. yılı için düzenlenen etkinliklerle tarihi ve kültürel mirasını bir kez daha gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 22:53
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 22:53
Konya, Selçuklu Devleti'ne Başkent Oluşunun 928. Yılını Coşkuyla Kutladı

Konya'nın Selçuklu Devleti'ne başkent oluşunun 928. yılı dolayısıyla düzenlenen "Dar-ül Mülk Kutlamaları" etkinlikleri, şehrin tarihi ve kültürel mirasını öne çıkardı.

Etkinlikler, Alaaddin Tepesi'ndeki Sultanlar Türbesi önünde yapılan saygı nöbeti ve temsili nöbet değişimi ile başladı. Törene katılan Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve diğer yetkililer, tarihi bağları hatırlatarak kutlamalara katılan vatandaşlara Türk mutfağının

Akşam saatlerinde Kılıçarslan Meydanı'nda İstanbul Tarihi Türk Mehter Müziği Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Mehter Gösterisi ise etkinliğin coşkusunu artırdı. Vali Akın, burada yaptığı konuşmada, tarihi ile bağ kuran ve değerleri ile yaşayan bir şehrin kalıcı bir iradeye sahip olacağını vurguladı.

Konya’nın önemli bir Türk-İslam medeniyeti merkezi olduğunu belirten Akın, "Anadolu'yu yurt tutan ecdadımızın kararlılığı ile vücut bulan şehrimiz, Sultan Alp Arslan'ın açtığı kapının ardından Kılıç Arslanların dirayetiyle bir başkent vakarına kavuşmuştur," dedi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ise Konya'nın tarihi ve modern yüzüyle Türkiye'nin ve dünyanın göz bebeği olduğunu ifade ederek, "Dar-ül Mülk projesi ile şehirde önemli dönüşümler gerçekleştiriyoruz," ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer da, Konya'nın tarih boyunca Türk-İslam medeniyetinin ilim, irfan ve adalet meşalesini taşıyarak gerçek kimliğine kavuştuğunu dile getirdi.

Etkinlik, Selçuklu Tiyatrosu ve Kılıç-Kalkan gösterileri ile Pelin Çift ve Aydın Usta’nın söyleşileri sonrası Gülbank duası ve sergi açılışı ile sona erdi.

Konya'nın, Selçuklu Devleti'ne başkent oluşunun 928. yılı dolayısıyla "Dar-ül Mülk Kutlamaları" ve...

Konya'nın, Selçuklu Devleti'ne başkent oluşunun 928. yılı dolayısıyla "Dar-ül Mülk Kutlamaları" ve anma programı düzenlendi. Kutlamalar kapsamında ilk olarak, Alaaddin Tepesi'ndeki Sultanlar Türbesi önünde saygı nöbeti ve temsili nöbet değişimi yapıldı.

Konya'nın, Selçuklu Devleti'ne başkent oluşunun 928. yılı dolayısıyla "Dar-ül Mülk Kutlamaları" ve...

Konya'nın, Selçuklu Devleti'ne başkent oluşunun 928. yılı dolayısıyla "Dar-ül Mülk Kutlamaları" ve anma programı düzenlendi. Kutlamalar kapsamında ilk olarak, Alaaddin Tepesi'ndeki Sultanlar Türbesi önünde saygı nöbeti ve temsili nöbet değişimi yapıldı.

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