Kova burcu aşkta neler bekler? İşte Kova kadını ve erkeğinin yaklaşımı

Kova kadını ve erkeği nasıl aşık olur?

Kova burcu, zodyakın en özgün, ilerici ve akıllı burçlarından biridir. Kova burcunun kadını ve erkeği, aşk hayatında da kendilerine has bir yaklaşıma sahiptir. Bu yazıda, Kova burcunun kadınının ve erkeğinin aşkta nasıl davrandığını, ne gibi özellikler taşıdığını ve ne tür bir ilişki aradığını anlatacağız.

Kova kadınının aşk yaklaşımı

Kova kadını, hayal gücü yüksek ama aynı zamanda mantıklı bir kadındır. Kendine has bir tarzı vardır ve başkalarının taklitlerinden hoşlanmaz. İdealleri olan ve yenilikçi bir ruhu olan bir tiptir. Duygularını çok kolay açığa vuramayabilir ama espri yeteneği ile bunu telafi eder. Özgürlüğüne çok düşkündür ve sınırlarının zorlandığını hissederse, çekinmeden tepki gösterir.

Kova kadını, geleceğe umutla bakan ama aynı zamanda gerçekçi bir kadındır. Aşırı romantik olmayabilir ama duygularını gizemli bir şekilde ifade etmeyi sever. Aşkta sahiplenilmekten hoşlanmaz, ancak doğum haritasında hassas burçlar da varsa, bu durum değişebilir. Kova kadını, hem aşkta hem de arkadaşlıkta güvenilir ve dürüst bir kadındır. Aşkı da akademik bir şekilde ele alabilir. Çok doğru sözlüdür. Bu yüzden bazen anlaşılmaz ve sert biri gibi görünebilir.

Kova kadını, aşk hayatında sadece fiziksel değil, zihinsel de uyum arar. İlişkisinin bir amacı, bir arkadaşlık temeli olmalıdır. İlişkisinde sosyal konulara ilgi duyar ve evde oturmayı sevmez. Aşkta yaratıcı ve orijinal olmayı ister. Fikir alışverişine önem verir. Eğer zihinsel uyum yoksa, bu ilişki onun için yüzeysel kalır.

Kova kadını, baskılanmaktan ve kısıtlanmaktan nefret eder. İlişkisinde sürekli bir mesafe arayabilir. Bu yüzden klostrofobik biri olduğu da söylenebilir. Kolay anlaşılan biri değildir, bu yüzden onu anlayacak ve güvenebileceği birini ister. İlişkisinde eşitlik ve özgürlük çok önemlidir. Geleneksel aile yapısına uymaz ve kendi bağımsızlığını korumak ister.

Kova kadını, aşk hayatında da mantığıyla hareket eder. Duygularını direkt olarak söyleyemez. Önce durumu analiz eder ve belirli yargılara göre davranır. Bu yüzden bazen çok önyargılı biri olduğu da düşünülebilir.

Kova erkeğinin aşk yaklaşımı

Kova erkeği, sürekli düşünen, hayal kuran, felsefi bir erkektir. Aceleci, baskıcı ve aşırı duygusal davranışlardan kaçınır ve bu tür davranışları anlamaz da. Duygularıyla değil, aklıyla hareket eder ve duygusal durumlarda kendini sıkışmış hissedebilir.

Kova erkeği, ilişkilerinde arkadaşlık kurmayı ve orijinal olmayı sever. Ancak ilişki derinleştikçe kendini kolay teslim etmez. Bu yüzden biraz soğuk, ya da mesafeli bir tip olarak algılanabilir. Sıcakkanlı değildir. Bu yüzden, duygusal kişiler onu hesapçı ya da aldatıcı bir karakter olarak görebilirler.

Kova erkeği, özgürlüğüne çok düşkündür. Kişisel duygularını başkalarıyla paylaşmayı sevmez, hatta bu durumda kendi içine de kapanabilir. Bu burcun erkeği, çok özgürlükçü olduğu için uzun süre bekar kalabilir. Ancak iyi bir arkadaşlık üzerine kurulu bir evlilik onun için uygun olabilir. Çok tutkulu kadınlar için Kova erkeği hem çekici hem de erişilmez olduğu için, çok zor, umutsuz durumlar yaratabilir.

Kova erkeği, düşünceleriyle yaşayan bir erkektir. Onunla sosyal konuları, bilimsel ya da yenilikçi bir gelişmeyi konuşmak, ilişki öncesinde yakınlaşmak için iyi bir yoldur.

Kova burcu, aşk hayatında da kendine özgü bir burçtur. Kova burcunun kadını ve erkeği, aşkta özgürlük, zihinsel uyum, arkadaşlık ve orijinallik arar. Aşırı romantik, duygusal, baskıcı veya kısıtlayıcı davranışlardan hoşlanmaz.