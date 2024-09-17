KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, sözleşmeli personel alımı için yeni bir ilan yayımladı. 16 Eylül 2024 tarihinde Resmi Gazete'de duyurulan ilana göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre, lisans mezunu programcı kadrosunda bir kişi istihdam edilecek. Üniversiteye sözleşmeli personel olarak katılmak isteyen adaylar, gerekli şartları taşıdıkları takdirde başvuru yapabilecekler.



BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR

Üniversite tarafından yayımlanan ilana göre, başvurular için hem genel hem de özel şartlar aranıyor. Bu şartlar, adayların hem yasal gereksinimlere uygunluğunu hem de pozisyona olan yetkinliklerini değerlendiriyor.

Genel Şartlar:

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak ve görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması yer almaktadır.

Özel Şartlar:

Adayların 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, P3 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir.

Başvuru yapacak adayların lisans mezunu olmaları ve programcı pozisyonu için belirlenen niteliklere sahip olmaları zorunludur.

18 yaşını doldurmuş olmak ve başvuru sırasında herhangi bir kamu kuruluşunda çalışmıyor olmak da aranan diğer özel şartlar arasındadır.

HANGİ KADRODA PERSONEL ALINACAK?

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, sözleşmeli personel alımı kapsamında sadece bir pozisyon için başvuru kabul edecektir. İlanda belirtilen kadro ise şu şekildedir:

Lisans mezunu programcı: Üniversite bünyesinde görev yapacak ve çeşitli bilgi teknolojileri projelerinde çalışacak bir programcı kadrosu için alım yapılacaktır.

Bu pozisyon için başvuran adaylar, üniversitenin belirlediği kriterlere uygun oldukları takdirde değerlendirmeye alınacaklar ve sonuçlar daha sonra ilan edilecektir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREYE YAPILACAK?

Başvuru Başlangıç Tarihi:

Başvurular, 16 Eylül 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ilanın ardından başlamış durumdadır. Başvurularını zamanında yapmak isteyen adayların bu tarihi dikkate alması oldukça önemlidir.

Son Başvuru Tarihi:

Başvuru süreci kısa bir zaman dilimini kapsamakta olup, en geç 22 Eylül 2024 tarihinde başvuruların tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Başvuru Yeri:

Başvurular, üniversitenin insan kaynakları departmanına yapılacaktır. Adaylar, başvuru için gerekli belgeleri tamamladıktan sonra belirtilen tarihler arasında başvurularını şahsen veya posta yoluyla yapabilirler.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Başvuru sürecinde adayların aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekmektedir:

Başvuru Dilekçesi: Adayların, başvuru yapmak istediklerini belirten resmi bir dilekçe yazmaları gerekmektedir. Diploma veya Mezuniyet Belgesi: Programcı kadrosuna başvuracak adayların lisans mezunu olduklarını kanıtlayan belgeler. KPSS Sonuç Belgesi: 2022 KPSS sınavından P3 puan türünde en az 50 puan aldığını gösteren sonuç belgesi. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Adayların kimlik fotokopisi. Askerlik Durum Belgesi: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. Adli Sicil Kaydı: Sabıka kaydının bulunmadığını gösterir belge. Sağlık Raporu: Görevi yapmasına engel bir sağlık sorununun olmadığını gösterir sağlık raporu.

Adayların başvuru sırasında bu belgeleri eksiksiz ve doğru şekilde teslim etmeleri büyük önem taşımaktadır.

SONUÇLAR NASIL DUYURULACAK?

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, üniversite yetkilileri tarafından adaylar arasından seçim yapılacak ve sonuçlar resmi kanallar aracılığıyla duyurulacaktır. Başvuru sonuçları, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin resmi internet sitesinden ilan edilecektir. Başvuran adayların sonuçları takip etmek için belirtilen tarihlerde üniversitenin duyurularını kontrol etmeleri önerilmektedir.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ’NDE ÇALIŞMA FIRSATI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, dinamik ve gelişmekte olan bir üniversite olarak çalışanlarına birçok fırsat sunmaktadır. Üniversitenin bilgi teknolojileri alanında görev alacak programcılar, üniversitenin dijital altyapısının geliştirilmesine katkıda bulunacak ve yenilikçi projelerde görev alacaklardır. Bu tür görevler, hem profesyonel deneyim kazanmak isteyen genç adaylar hem de kariyerinde ilerlemek isteyen uzmanlar için büyük bir fırsat sunmaktadır.