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KPSS 60 puan ile Kıyı Emniyeti memur alımı yapacak! Başvuru şartları tek tek açıklandı

Kıyı Emniyeti, iŞKUR platformunda 60 KPSS puan şartıyla yeni bir iş ilanı duyurdu. İlanın koşulları ve ayrıntıları haber metninde...

Yayın Tarihi: 16.05.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 11:37
KPSS 60 puan ile Kıyı Emniyeti memur alımı yapacak! Başvuru şartları tek tek açıklandı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 13 Mayıs 2024 tarihinde hem İŞKUR’da hem de Resmi Gazete’de yayınlanan bir duyuru ile lisans derecesine sahip adaylar arasından memur pozisyonları için alım yapacağını ilan etti.

MEMUR ALIMI YAPILACAK POZİSYONLAR

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 8 adet Kılavuz Kaptan pozisyonu için personel alımı gerçekleştirecektir.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından yoksun bırakılmamış olması, sağlık durumlarının görevlerini yerine getirmelerine mani bir durum taşımaması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından geçerli sonuçlar alabilmesi, ve herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olması gerekmektedir.

memur alımı

Eğitim Şartları

Denizcilik alanında lisans eğitimi almış olmak.

KPSS Puan Türü ve Barajı

Memur alımlarında, lisans mezunlarından KPSSP3 puan türünde asgari 60 puan şartı aranacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün memur alımı için başvurular, 13 Mayıs 2024 tarihinde başlamış ve 17 Mayıs 2024 tarihine kadar İŞKUR üzerinden yapılması gerekmektedir.

BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvurularınızı İŞKUR üzerinden “00008279102” referans numarası ile gerçekleştirebilirsiniz.

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