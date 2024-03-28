KPSS 60 puanla Bakanlık personel alımına çıktı! Başvurular internetten yapılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çeşitli kadrolarda 142 memur alımı yapacak. Başvurular, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanlarıyla gerçekleştirilecek ve mülakat yapılmayacak. Başvuru şartları arasında kamu haklarından mahrum olmamak, askerlikle ilişiği bulunmamak, akıl hastalığı bulunmamak ve belirli bir KPSS puanı almış olmak yer alıyor.

Bakanlık, kadrolar arasında koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, garson, şoför, bahçıvan, aşçı, mühendis, büro personeli ve avukat gibi çeşitli pozisyonlara personel alacak. Başvuru kontenjanlarına göre, farklı alanlardan mezun olan adaylar uygun pozisyonlara başvurabilecekler.





Başvuru süreci, 29 Mart'a kadar devam edecek ve adaylar başvurularını e-Devlet internet şifresiyle online olarak yapabilecekler. Başvuruların online olarak gerçekleştirilecek olması, adaylara kolaylık sağlayacak ve süreci hızlandıracak.

Bu alımlar, devlet memurları için önemli bir fırsat sunarken, adayların belirtilen şartlara uygunluğunu kontrol etmeleri ve başvurularını zamanında yapmaları önem taşıyor.