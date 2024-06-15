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KPSS'den 50-55-60 puan alanlara müjde! Üniversiteye en az lise mezunu personel alımı var

Akdeniz Üniversitesi'nin personel alımı başvuruları devam ediyor. En az lise mezunu ve KPSS puanı 50 olan çalışanlar işe alınacak. Detaylar haberlerimizde..

Yayın Tarihi: 15.06.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 09:21
KPSS'den 50-55-60 puan alanlara müjde! Üniversiteye en az lise mezunu personel alımı var

Akdeniz Üniversitesi personel alımına ilişkin ilan yayımlandı. Akdeniz Üniversitesi'ndeki açığın kapatılması amacıyla 6 Haziran 2024 tarihinde yayımlanan personel alım ilanına göre, 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanunu çerçevesinde KPSS puanlarına göre mülakatsız 72 personel alımı yapılacak. Alımlar ayrıca 4/B maddesi hükümlerine göre olacak. Kontenjan dağılımı ve bildirimi ile ilgili detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Personel Alımı başvurusunun 6 Haziran 2024 tarihinde başlamasının ardından başvuru süreci devam etmektedir. Henüz başvuru yapmamış adaylar yalnızca aşağıdaki bilgilere göre başvuru yapacaklardır.

Başvuru tarihi: 6 – 26 Haziran 2024

Kayıt, öncelikle elektronik başvuru formunun doldurulması ve ardından gerekli belgelerle birlikte doğrudan Üniversiteye teslim edilmesiyle gerçekleştirilecektir.

Başvuru formu adresi: http://personelbasvuru.akdeniz.edu.tr/personelkayit

Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunu Kontenjan Dağılımı

Tıbbi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (hastane) 211 sözleşmeli personel alınacak. Bu kapsamda; 43 Hemşire,

2 Biolog,

1 Sağlık Fizikçisi,

17 Sağlık Teknikeri,

2 Laborant,

2 Büro Personeli,

2 Destek Personeli,

2 Tekniker,

1 Teknisyen alımı gerçekleştirilecek.

Başvuru Şartları

Akdeniz Üniversitesi'ne personel alımı 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen standartlar kapsamında gerçekleştirilecektir. Buna göre adayların; “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Vatandaşlıktan yoksun olmaması, Görevlerini yerine getirmesine engel olacak sağlık sorununun bulunmaması, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sınavında üstün olumlu sonuç elde edebilmesi, Erkek adaylarda askerlik hizmetini tamamlamamış veya askerlik ile ilgili olması şartı aranacaktır.

Özel başvuru koşulları nelerdir?

Personel alımı üniversitenin farklı birimlerinde gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda her pozisyon için belirlenen niteliklerin ve diğer özel koşulların sağlanması gerekmektedir.Ayrıca, 2022 yılında herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yardım alınmaması gerekiyor.

2017 yılında yapılan kamu personel seçme sınavından lise düzeyi için KPSSP94, üniversite diploması için KPSSP93 ve üniversite diploması için KPSS P3 olmak üzere en az 50 puan almak gerekmektedir.

Eğitim Nitelikleri

Akdeniz Üniversitesi personel alımı

Akdeniz Üniversitesi personel alımı

Akdeniz Üniversitesi personel alımı

Akdeniz Üniversitesi personel alımı

Akdeniz Üniversitesi personel alımı

Akdeniz Üniversitesi personel alımı

Mülakat yapılmayacak!

Akdeniz Üniversitesi personel alımlarında KPSS Puan Sıralaması kullanılacaktır. KPSS puanlarına göre değerlendirme yapıldıktan sonra adaylar kontenjanla belirlenecek ve adaylara herhangi bir yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır.

Başvurular nasıl değerlendirilecek?

Başvurular KPSS puanları ile yapılacak olup, değerlendirmeler KPSS ile yapılacaktır. Bu kapsamda yerleştirme sonuçları en yüksek puan üzerinden en düşük puana doğru derecelendirilerek açıklanacaktır.

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