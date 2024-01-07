KPSS'den 50 puan almak kafi! Boğaziçi Üniversitesi lise, ön lisans, lisans mezunu personellerini arıyor!

Boğaziçi Üniversitesi personel alımı yapıyor! Ayrıntılar haberimizde...

KPSS'den 50 puan almak kafi! Boğaziçi Üniversitesi lise, ön lisans, lisans mezunu personellerini arıyor!
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Boğaziçi Üniversitesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde, 31 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ilan doğrultusunda personel alımı gerçekleştirecek. Yapılacak alımlarda, KPSS B Grubu puan sırasına göre adaylar belirlenecek ve herhangi bir mülakat yapılmayacak.

Lise mezunları için 8 Teknisyen ve 10 Destek Personeli, ön lisans mezunları için 3 Tekniker, 1 Büro Personeli, 4 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 3 Destek Personeli, lisans mezunları için ise 10 Mühendis, 2 Programcı, 2 Spor Uzmanı, 1 Avukat, 13 Büro Personeli, 6 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 1 Diğer Teknik Hizmet Personeli pozisyonları açık.

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Başvuruda bulunacak adaylardan, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranacak. Bunlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, sağlık sorunları bulunmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek ve askerlikle ilgisi olmamak yer alıyor.

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Ayrıca, özel başvuru şartları arasında 18 yaşını tamamlamış olmak, vardiyalı sistemde çalışabilme yeteneği, daha önce görev yapılan kamu kurumundan disiplin cezası almamış olmak, 2022 yılında yapılan KPSS'den belirli puan türlerinden en az 50 puan almış olmak gibi kriterler bulunuyor.

Başvurular, ilanın yayımlanması ile birlikte başladı ve 14 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını sadece şahsen gerçekleştirebilecekler ve belirlenen süre içerisinde istenilen belgelerle başvurularını tamamlayabilecekler.

Boğaziçi Üniversitesi, bu alımlarla bünyesindeki eksikliği gidermeyi hedeflerken, adaylardan beklenen şartları İşin Olsa ekibi olarak detaylı bir şekilde paylaşıyor.

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