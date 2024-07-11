KPSS'den 60-62-65 puan alan başvursun! Çok sayıda büro personeli alımı yapılacak

Gemlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, büro görevlisi pozisyonu için başvuru sürecini başlattı. Başvurular, 16 Temmuz 2024 tarihine kadar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün online platformu üzerinden yapılabilecek.

Başvuru yapacak adaylardan aranan nitelikler arasında en az lisans mezunu olma şartı öne çıkarken, adayların ayrıca en az 12 ay deneyime sahip olmaları, B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmaları ve bilgisayar ve ofis programlarını etkin şekilde kullanabilmeleri gerekmektedir. Adayların ayrıca Gemlik'te en az 1 yıldır ikamet etmeleri ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir. Başvuru yapacak adayların 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS'den en az 60 puan almış olmaları da başvuru şartları arasında yer almaktadır.





Başvuru sürecinde adayların hazırlaması gereken belgeler arasında ise mezuniyet belgesi fotokopisi, KPSS sınav sonuç belgesi, yerleşim yeri belgesi, son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf ve sağlık raporu bulunmaktadır. Başvuru süreci ve detaylı bilgi için adaylar, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesini ziyaret edebilirler.