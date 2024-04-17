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KPSS'li KPSS'siz Dışişleri Bakanlığı personel alımı müjdesi! Başvuru şartlarına dikkat

Bakanlıklarda çalışma göstermek hemen her insanın isteği olmakla beraber girişi zor mesleklerden olmaktadır. Dışişleri Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 11:13
KPSS'li KPSS'siz Dışişleri Bakanlığı personel alımı müjdesi! Başvuru şartlarına dikkat

Gerek kadrolu gerek ise sözleşmeli olarak çalışma göstermek isteyen vatandaşlar tarafından bakanlık tarafından yapılan alımlar dikkat çekmektedir. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan alımlar da dikkat çekmektedir. Devlet memuru olma şansı sizlere sunulmakla beraber sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. 

Dışişleri Bakanlığı tarafından personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yayınlanan ilan kapsamında bakanlıkta eksiklik olarak belirlenen bilişim personeli alımı yapılacaktır. Yapılacak personel alımında kadro dağılımı belli oldu. Kadro dağılımı belli olduktan sonra bu alanda sizde başvuru yapabilirsiniz. Bu kapsamda;

  • Yazılım uzmanı 3 kişi, 
  • İş analisti 1 kişi, 
  • Ağ uzmanı 1 kişi, 
  • Bilgi güvenliği uzmanı 1 kişi, 
  • Windows uzmanı 1 kişi, 
  • Linux uzmanı 1 kişi 

Başvuru Şartları Nelerdir?

Dış İşleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılacak olan alımda başvuru şartları farklılık göstermektedir. Başvuru şartları;

Sözleşmeli bilişim personeli alımında devlet memurları kanununun 48. maddesindeki niteliklerin sağlanması, 

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş olmak, 

2022 veya 2023 yılında yapılan KPSS Lisans seviyesindeki sınavın yüzde yetmişi son beş yıl içinde yapılan YDS'nin ise yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak olan sıralama kapsamında başvuru alınacaktır. 

Başvurular Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden 17 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurunuzu siz de yaparak uygun bulunduğunuz takdirde sözlü mülakata alınacaksınız. 

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