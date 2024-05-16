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KPSS puanı 60 ve üzeri olanlara iş kapısı! MAPEG bu kadrolara personel alımı yapacak

MAPEG, çeşitli pozisyonlar için 10 yeni personel alacak ve başvurular başladı. İşe alım süreci ve başvuru koşulları haberimizde yer alıyor.

Yayın Tarihi: 16.05.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 15:12
KPSS puanı 60 ve üzeri olanlara iş kapısı! MAPEG bu kadrolara personel alımı yapacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 4/B statüsünde sözleşmeli personel alımı için başvuruları duyurdu. 29 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre, 657 sayılı Kanun kapsamında personel alınacaktır.

Enerji Bakanlığı’nın MAPEG kadrosu için personel alım başvuruları açıldı! İlgilenen adaylar, belirtilen tarihler arasında online platform üzerinden başvuru yapabilirler. Son başvuru tarihi 19 Mayıs 2024 olarak belirlenmiştir.

MAPEG İŞE ALIM

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Adaylar, başvuru sürecinin sonunda, Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS-P93 puan sıralamasına göre değerlendirileceklerdir. Gerekli koşulları karşılayan adaylar arasından, en yüksek puanlı olanlardan başlayarak on katı kadar aday seçimi yapılacaktır.

MAPEG’İN AÇIK POZİSYONLARI

MAPEG, yayınladığı iş ilanıyla toplamda 10 yeni çalışan arıyor. Açık pozisyonlar arasında 5 Büro Personeli ve 5 Koruma ve Güvenlik Görevlisi bulunmaktadır.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

Enerji Bakanlığı MAPEG’in yaptığı açıklamaya göre, adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

KPSS Puanı Gerekliliği:

Adayların, 2022 KPSS Ön Lisans düzeyinde KPSSP93 puan türünden minimum 60 puan almış olmaları şarttır.

Yaş Kriteri:

Başvuru yapan adayların, başvuru yılının ocak ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını aşmamış olmaları gerekiyor. Bu, 1 Ocak 1989 veya sonrasında doğanların başvurabileceği anlamına gelir.

BÜRO PERSONELİ İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

• Büro Yönetimi veya Yönetici Asistanlığı önlisans programlarından mezun olmak,

• Gerektiğinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilmek.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

• 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmaya uygun olmak,

• Başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

• 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları karşılamak,

• Boyun 170 cm’den kısa olmamak, kilonun ise boy uzunluğunun son iki rakamından 15 fazla, 13 az olmamak şartı aranmaktadır.

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