KPSS puanı olanlar hemen başvurabilecek! TMO yaş ve puan şartıyla memur alacak

Kamuya KPSS ve KPSS'siz olmak üzere alım ilanı yayınlandı. TMO'ya sınavla müfettiş yardımcısı alımı gerçekleşirken başvuruların bugün itibariyle yapılacağı açıklandı. Başvuru yapacaklar için gerekli şartlar ve tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.



TMO MEMUR ALIM ŞARTLARI

-657 sayılı devlet memurlar kanunun 48. maddesine uygunluk

-Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, Ziraat Fakülteleri üzerinden en az 4 yıllık mezun olmak

-ÖSYM tarafından yapılan 2022 ya da 2023 yıllarındaki KPSS grubundan en az 70 puan almış olmak

-Giriş sınavının yılındaki ocak ayına kadar 35 yaşını doldurmamış olmak

-Erkek adayların askerlikle ilişkisinin bulunmaması





BAŞVURU DETAYLARI

TMO memur alım başvuruları üzerine 1 Şubat ve 12 Şubat 2024 tarihleri aralığında gerçekleşirken e devletten işlemler tamamlanır. Kariyer Kapısı Kamu iş alımı üzerinden gerçekleştirilecek ilanlarla beraber şartlara uygun olmayan başvurular ile süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak gerçekleşirken iki aşamalı tamamlanır. Giriş sınavına yazılı olarak 20 Nisan 2024 Cumartesi günü TMO Güvercinlik Ek Tesisleri İstanbul Yolu 9 km Ankara bulunan adresten işlemler gerçekleşir. Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav saati ve sınava ilişkin diğer hususlar TMO Genel Müdürlüğü sitesinden yayınlanacaktır.

