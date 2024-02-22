KPSS puanı olanlara Dışişleri Bakanlığı kapıları açıldı! Memur olmak isteyen başvuruya akın edecek

Dışişleri Bakanlığı 2022-2023 KPSS İle Memur Alımı (AB Uzman Yardımcısı) Özeti:

Başvuru İlanı ve Hedeflenen Pozisyon:

Dışişleri Bakanlığı, 2022-2023 dönemi için KPSS puanı üzerinden memur alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar, AB Uzman Yardımcısı pozisyonları için yapılmaktadır. Dışişleri Bakanlığı'nın Merkez Teşkilatı'ndaki eksikliği gidermek amacıyla yapılan bu alımlar, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8. dereceli kadroda görev yapacak Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılarına odaklanmaktadır. İşte detaylar...





DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MEMUR ALIM İLANI

Toplam Kontenjan ve Dağılım:

Dışişleri Bakanlığı, AB Uzman Yardımcısı alımı için toplamda 7 kadro ile sınırlı bir kontenjan belirlemiştir. Bu kontenjan, Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcıları için geçerlidir. Kadro dağılımı öğrenim dallarına göre belirlenmiş olup, ayrıntılar "TABLO-I" adlı bölümde detaylı bir şekilde sunulmuştur.





Başvuru Şartları:

Dışişleri Bakanlığı'nın bu alımları için adaylardan aranan belirli şartlar bulunmaktadır. Başvuru yapabilmek için adayların KPSS puanına sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı olarak görev alacak adaylardan öğrenim dallarına uygun niteliklere sahip olmaları beklenmektedir.

Başvuru Süreci ve Detaylar:

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan memur alım ilanına başvurular, belirlenen tarih aralığında kabul edilecektir. Adayların başvuru yapmadan önce ilan detaylarını dikkatlice incelemeleri ve gerekli belgelerle başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru süreci ile ilgili tüm detaylar adaylarla paylaşılmıştır.

Sonuç ve Değerlendirme:

Dışişleri Bakanlığı'nın 2022-2023 KPSS ile yapacağı memur alımı, AB Uzman Yardımcısı pozisyonlarına odaklanarak Merkez Teşkilatı'ndaki kadro eksikliğini gidermeyi hedeflemektedir. Bu alım, belirlenen kontenjan dahilinde nitelikli adaylara kapılarını açacak ve Türkiye'nin dış ilişkilerini güçlendirmeye yönelik uzman bir kadroyu bünyesine katma amacını taşımaktadır.

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar:

Devlet Memurları Kanunu ve Özel Şartlar:

Dışişleri Bakanlığı memur alımında adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlar aranacak. Bunun yanı sıra özel olarak eğitim, KPSS ve YDS gibi kriterlere de özel bir önem verilecek.

KPSS Şartı ve Puan Türleri:

Puan Koşulları:

Başvuran adaylardan, 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS'den P-3, P-14, P-19, P-24, P-29, P-34, P-39 puan türlerinden herhangi birinde en az 80 puan alınmış olması şartı aranacaktır. Bu puan türleri, adayların genel yetenek ve genel kültür düzeyini değerlendirecek temel ölçütleri oluşturacaktır.

Yaş Şartı ve Kriterleri:

Yaş Sınırlaması:

Başvuran adaylar, sınavın yapılacağı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmalıdır. Bu kapsamda, 1 Ocak 1989 ve sonrasında doğan adaylar başvuru yapabilirler.

Eğitim Şartı ve Alanlar:

Lisans Derecesi ve Alanlar:

Başvuruda bulunacak adaylar, en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmalıdır.

YDS Şartı ve Dil Bilgisi:

Dil Yetenek Koşulları:

Başvuran adaylar, Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde en az (B) düzeyinde puan almalı veya bu seviyeye denk kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmalıdır.

Başvuru Tarihleri ve Elektronik Başvuru:

Başvuru Süreci:

Dışişleri Bakanlığı memur alımı başvuruları, Mart ayı içerisinde yapılacaktır. Bu süreç, yalnızca elektronik ortamda gerçekleşecek olup adayların başvuru detaylarını titizlikle incelemeleri önem taşımaktadır.