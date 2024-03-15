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KPSS puanı olmayanlar dikkat! Kadrolu büro personeli alımı başladı: İşte başvuru şartları

İlçe belediyesinde görev yapacak 10 idari personel alımına yönelik başvuru sürecinin 11 Mart 2024 tarihinde başladığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 15.03.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 11:04
KPSS puanı olmayanlar dikkat! Kadrolu büro personeli alımı başladı: İşte başvuru şartları

Bakırköy Belediyesi'ne idari hizmetler için 10 idari personel işe alınacak. Haberimiz, 10 tam zamanlı ofis pozisyonuna başvurmak isteyenler için başvuru detaylarına anında erişim sağlıyor. ,

Belediyede personel alımı için başvuru tarihi

Bakırköy Belediyesi'ne hem tam zamanlı hem de daimi süreli büro personeli alımı yapılacaktır. Adaylar başvurularını 11-13 Mart 2024 tarihleri ​​arasında tamamlayabilirler.

10 Büro istihdamı başvuru evrakları

Belediye bünyesine alınacak 10 büro personeli alımında başvuru için adayların herhangi bir belge hazırlamadan son başvuru tarihi içerisinde başvuruda bulunabilecekleri bildirildi. Başvurusu olumlu olarak sonuçlanan adaylara daha sonraki bir tarihte başvuru listesi aracılığıyla bilgi verilecektir.

Başvuru şartları nelerdir?

Belediye bünyesinde 10 kadrolu idari personel alımı için 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 48 inci maddesi uyarınca başvuru yapılabilecek. Bu maddenin (A) bendinin 1-4-5-6-7 ve 8. paragraflarında belirtilen koşulları sağlanması gerekmektedir. Sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık, emeklilik ve malullük aylığı alma hakkınız yok veya emekli değilseniz belediyeye başvuruda bulunabilirsiniz.

Bakırköy Belediye Binasındaki iş ilanına nasıl başvurabilirim?

İstanbul Bakırköy Belediyesi'nde çalışmak isteyen adaylar, son başvuru tarihi içerisinde başvuru kılavuzunun içeriğinde belirtilen e-posta adresine özgeçmişlerini göndererek başvuru sürecini tamamlayabilirler.

Bakırköy belediyesi personel alımı başvuru rehberi:

Bakırköy Belediyesi personel alımı

Bakırköy Belediyesi personel alımı

Bakırköy Belediyesi personel alımı

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