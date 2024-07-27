KPSS şartı yok, çılgın maaş var! O üniversite az önce yeni personeller için alım ilanı açtı

Galatasaray Üniversitesi, çeşitli akademik birimlerinde görevlendirilmek üzere 9 öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı. İlgili kadrolara başvurmak isteyen adayların, belirlenen şartları sağlamaları ve gerekli belgeleri tamamlamaları gerekiyor. İşte başvuru süreci, şartlar ve detaylar:





BAŞVURU ŞARTLARI VE GENEL KOŞULLAR

Galatasaray Üniversitesi’nin yayımladığı ilana göre, öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alımlarında belirli şartlar aranmaktadır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması gerekmektedir. Ayrıca, öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adayların ALES sınavından en az 70 puan almış olmaları zorunludur.

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adayların en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmaları gerekmektedir. Fransızca dilinde başvuracak adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmaları gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Başvuruda bulunacak adayların, aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak tamamlamaları gerekmektedir:

Başvurulan kadro ve dereceyi belirten dilekçe

Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi

Lisans/tezli yüksek lisans/doktora diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin tasdikli suretleri (e-devlet üzerinden karekodlu mezun belgesi de kabul edilmektedir)

Lisans not transkripti

Özgeçmiş

Tecrübe belgesi

ALES sonuç belgesi

Yabancı dil belgesi

İki adet fotoğraf

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KADROSU

Galatasaray Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Öğretmenliği veya Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümü lisans mezunu olan ve ilgili alanlarda tezli yüksek lisans programını tamamlamış bir öğretim görevlisi aramaktadır. Bu pozisyon için başvuracak adayların, belirlenen şartları taşıması ve başvurularını Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne yapmaları gerekmektedir.

DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU KADROSU

Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı için öğretim görevlisi alımı yapacaktır. Bu pozisyon için başvuracak adayların, Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi’nin 39 ve 42. maddeleri uyarınca en az Uzakyol Birinci Zabiti yeterliliğine sahip olmaları, iki yıl birinci zabitlik yapmış olmaları veya Uzakyol Vardiya Zabiti yeterliliğine sahip olup doktora eğitim aşamasında veya doktora eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, Denizci Eğitimci Belgesine sahip olmaları veya bu belgeyi almaya haiz olmaları gerekmektedir.

SINAV TAKVİMİ VE BAŞVURU SÜRECİ

Başvuruların değerlendirilmesi ve giriş sınavı süreci, aşağıdaki takvime göre gerçekleştirilecektir:

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi: 12 Ağustos 2024

Giriş Sınavı Tarihi: 14 Ağustos 2024

Sınav Sonucunun Açıklanacağı Tarih: 16 Ağustos 2024

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: www.gsu.edu.tr

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI

Galatasaray Üniversitesi, çeşitli akademik birimlerinde görevlendirilmek üzere 9 öğretim üyesi alımı yapacaktır. Öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve “Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi”nde belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesinde belirtilen şekilde dilekçelerini, özgeçmişlerini, Galatasaray Üniversitesi Asgari Başvuru Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu, doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 2 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri dilekçede belirtilecektir) ve bilimsel çalışma ve yayınları 6 adet dosya olarak veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 adet taşınabilir belleği hazırlayarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği”nin 6. maddesinde belirtilen şekilde dilekçelerini, özgeçmişlerini, Galatasaray Üniversitesi Asgari Başvuru Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu, doktora belgesini, noterden tasdikli veya resmi kurumlarca onaylanmış mezuniyet belgelerini, yabancı dil belgesini, 2 adet fotoğrafını, bilimsel çalışma ve yayınları 4 adet dosya halinde veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet taşınabilir belleği hazırlayarak ilgili Fakülte Dekanlıkları’na başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ VE DİĞER BİLGİLER

Başvurular, Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36, Ortaköy 34349, İstanbul adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30’luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır. İlan olunan kadrolara başvuru yapacak adaylar, detaylı bilgi için Galatasaray Üniversitesi’nin resmi web sitesini ziyaret edebilirler



