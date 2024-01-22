Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yaş Sınırı Olmadan 8 İlde Kadın/Erkek Sözleşmeli Büro Personeli Alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 657 Sayılı Devlet memurları kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere 36 Sözleşmeli Büro Personeli Alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, Bakanlığa bağlı olan Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü ( DÖSİMM ) için yapılacak. Bu kapsamda, alınacak personeller 8 farklı şehirde görev yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 36 Personel Alımı Hangi Şehirlerde Olacak?

Bakanlık, 36 kişilik kadro ile Büro Personeli alacak. Alınacak personellerin şehir dağılımı ise şöyle:





Ankara 22, Antalya 3, Muğla 3, Denizli 2, İzmir 2, Nevşehir 2, Erzurum 1, Çorum 1.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sözleşmeli Büro Personeli Alım Başvuru Şartları Nelerdir?

Bakanlık, alım yapacağı personellerden genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşımasını istiyor. Ayrıca, özel olarak da Eğitim, Yaş ve KPSS Şartı aranıyor.

Genel Şartlar Nelerdir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülülüğü olmamak,

Özel Başvuru Şartları Nelerdir?

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi ile İktisat, İşletme veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin bölümlerinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.

Başvurular Nasıl Yapılacak? DÖSİMM personel alımı için adayların yukarıdaki niteliklere uygun olması gerekiyor. Başvuru yapacak adaylar, ilanın yayım tarihi itibari ile başlamış olup en geç 15 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Başvuru Tarihleri: 22 Ocak - 5 Şubat 2024

Başvuru ve Detaylar için BURAYA TIKLAYIN36 Sözleşmeli Büro Personeli Alımı için hangi bölümlerden mezun olmak gerekiyor?

36 Sözleşmeli Büro Personeli Alımı için Siyasal Bilgiler Fakültesi ile İktisat, İşletme veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.

36 Sözleşmeli Büro Personeli Alımı için KPSS puanı kaç olmalı?

36 Sözleşmeli Büro Personeli Alımı için KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almak gerekiyor.

36 Sözleşmeli Büro Personeli Alımı için yaş sınırı var mı?

36 Sözleşmeli Büro Personeli Alımı için yaş sınırı bulunmuyor.

