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Kurban Bayramı için Kapadokya'da Yüzde 90 Doluluk Oranı!

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kapadokya'daki doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı, yerli turistlerin yoğun ilgisi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 11:43
Kurban Bayramı için Kapadokya'da Yüzde 90 Doluluk Oranı!

Kurban Bayramı tatili yaklaşırken, Türkiye'nin gözde turizm merkezi Kapadokya'da doluluk oranı %90'a yükseldi. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu eşsiz bölge, yerli turistlerin tercih ettiği popüler destinasyonlardan biri hâline geldi.

Nevşehir'in peribacaları ile ünlü ilçeleri ve köylerindeki tesislerde, 5 Haziran arife gününden bayramın son gününe kadar yoğun ziyaretçi bekleniyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Talip Aldemir, bayram dolayısıyla yılın diğer dönemlerine göre beklentilerin arttığını belirtti.

Aldemir, “Mevcutta doluluk oranlarımız %50 civarındaydı, ancak Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bu oran %90'a ulaştı. Kapadokya, sabahın ilk saatlerinde sıcak hava balonları ile başlanan bir tatil deneyimi sunuyor.” şeklinde konuştu.

Bölgedeki konaklama ve sıcak hava balon turu hizmeti sunan firmaların yöneticileri de, rezervasyonların yerli turistler tarafından yoğun ilgi gördüğünü kaydetti. Mehmet Dinler, “Tatilin kısa olmasıyla insanlar daha yakın destinasyonları tercih ediyor. Kapadokya, Kurban Bayramı'nın ikinci gününden itibaren %90 doluluk oranına ulaştı.” dedi.

Turizmci Ali Rıza Şenal ise bayram tatili öncesinde hazırlıkların tamamlandığını belirterek, “Misafirlerimizi memnun etmek için her türlü hazırlığı yaptık. Kapadokya, her dönem cazibe merkezi olmaya devam ediyor.” şeklinde konuştu.

Kapadokya'daki tesislerde Kurban Bayramı'na sayılı günler kala doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı....

Kapadokya'daki tesislerde Kurban Bayramı'na sayılı günler kala doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'ya, Kurban Bayramı tatilinde yerli turistlerin ilgi göstermesi bekleniyor.

Kapadokya'daki tesislerde Kurban Bayramı'na sayılı günler kala doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı....

Kapadokya'daki tesislerde Kurban Bayramı'na sayılı günler kala doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'ya, Kurban Bayramı tatilinde yerli turistlerin ilgi göstermesi bekleniyor.

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