Kuru fasulyenin tüm gazını vakum gibi çekiyor! Kuru fasulye yemek artık korkulu rüyanız olmayacak

Kuru fasulyenin faydaları saymakla bitmezken özellikle pirinç pilavı ile ayrılmaz ikili haline geldi. Fakat gaz yapmasından ötürü birçok kişi tarafından korkulu rüya haline geliyor. Bu nedenle kuru fasulye pişiriken bu yöntemi uygulayanlar gaz sorunundan kurtulacağı belirtildi.



Gaz sindirim sorunlarını beraberinde getirirken bu dertten kurtulmak için yapılması gereken oldukça basitmiş. Üstelik tencereye eklenerek bu baharatla beraber fasulyelerin dağılmasını da engellemiş olursunuz.



ÇAY KAŞIĞI UCUYLA EKLEYİN

Kuru fasulye yemeğinin gaz yapmaması için çay kaşığının ucuyla kimyon eklenilmesi öneriliyor. Kimyonun besin değeri sayesinde kuru fasulyedeki gazın giderilmesine yardımcı oluyor. Kimyon gaz yapmayı engellediği gibi aynı zamanda dağılmasınında önüne geçiyor.





KURU FASULYE TARİFİ

MALZEMELER

2,5 su bardağı kuru fasulye



300 gram kuşbaşı et



3 yemek kaşığı sıvı yağ



1,5 yemek kaşığı tereyağ



1 büyükbaş kuru soğan



Yarım yemek kaşığı un



1 yemek kaşığı biber salçası



1 yemek kaşığı domates salçası



10 su bardağı sıcak su



2 orta boy domates



1 adet yeşil biber



1 çay kaşığı karabiber



1 tatlı kaşığı pul biber



1,5 tatlı kaşığı tuz



YAPILIŞI

Kuru fasulyeler bir gece önceden ıstılır. Sabaha kadar şişen fasulyelerin suyu süzülerek yıkanır ve tencereye eklenerek soğuk suyla beraber haşlanır. üzerinde oluşan köpükler alınarak yumuşadığında kenara alınır.

Farklı tencereye yağ ve et alınarak kavrulur suyu çektiğinde ete soğanla beraber tereyağ eklenir. Sıvam alması için un eklemeyi unutmayın. Biber ve doates salçası alınarak kokusu çıkana kadar kavurma işlemi yapılır. Kokusu çıktıktan sonra 2 litre su eklenir. Baharatların eklenmesiyle beraber 20-25 dakika kontrollü olarak pişirilir. Afiyet olsun.

