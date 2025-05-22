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Kütahya'da 'Dağlık Frigya Vadisi' Sergisi Açıldı

Hollandalı arkeolog Emilie Haspels'in 'Dağlık Frigya Vadisi 1937-1958' fotoğraf sergisi Kütahya'da açıldı.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 16:39
Kütahya'da 'Dağlık Frigya Vadisi' Sergisi Açıldı

Kütahya'da Haspels'in Gözünden Frigya Vadisi Sergisi

Kütahya'da, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ile Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Dağlık Frigya Vadisi 1937-1958" konulu fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış, Çini Müzesi'nde İstiklal Marşı ve Hollanda milli marşının okunmasıyla başladı. Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, bu sergi ile kentin turizm potansiyelini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Ünal, "Kültürel varlıklarımızın, yurt dışından gelen kültür elçilerimiz tarafından kayıt altına alınması çok önemli. Bu sergi, geleceğe miras olarak taşınacak değerli bir çalışmadır" dedi.

Haspels'in Önemi

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Daire Başkanı Peti Zendstra, Haspels'in Türkiye'deki ilk kadın arkeolog olduğunu ve akademik katkılarının altını çizdi. Zendstra, "Haspels, kazı çalışmalarının yanı sıra İstanbul Üniversitesi’nde ders vererek yeni arkeologlar yetiştiren bir akademisyendi. Onun çabalarının kadın öncülerin tarihimize katkılarını hatırlatmasını umuyoruz" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve davetliler sergiyi gezerek, yetkililerden bilgiler aldı. Serginin, Kütahya'da bir ay boyunca ziyaret edilebileceği belirtildi.

Kütahya'da, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ile Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü...

Kütahya'da, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ile Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde Hollandalı arkeolog Emilie Haspels'in gözünden "Dağlık Frigya Vadisi 1937-1958" konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Kütahya'da, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ile Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü...

Kütahya'da, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ile Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde Hollandalı arkeolog Emilie Haspels'in gözünden "Dağlık Frigya Vadisi 1937-1958" konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

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