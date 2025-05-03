Kuzey Makedonya'da 32. Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri Coşkuyla Kutlandı

Kuzey Makedonya'nın Hıdırellez Bahar Şenlikleri Başladı

Kuzey Makedonya'nın güneydoğusundaki Valandova şehrinde, 32. Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri resmi açılış töreniyle başladı. UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan bu geleneksel etkinlik, İstiklal Marşı ve Kuzey Makedonya milli marşının okunmasıyla açıldı.

Törene Katkıda Bulunanlar

Etkinliğe, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov, Valandova Belediye Başkanı Pero Kostadinov, ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, Türk ve yerel kuruluş temsilcileri ile yöre halkı da şenliklerde yer aldı.

Büyükelçi Ulusoy'un Mesajı

Büyükelçi Ulusoy, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek, şenliklerin düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Baharın coşku ile kutlandığını hatırlatan Ulusoy, Kuzey Makedonya'daki etnik toplulukların bu geleneği yaşatmasının önemine vurgu yaptı.

Kültürel Zenginlik ve Birliktelik Mesajı

Ulusoy, Kuzey Makedonya'daki Türklerin bölgedeki ilişkileri güçlendirdiğini belirterek, “Türkler, bu coğrafyanın zengin kültürünün inşa edilmesinde büyük katkı sunmaktadır” dedi.

TİKA'nın Destekleri ve Gelecek Vizyonu

TİKA Başkan Yardımcısı Çevik, şenliklerin kimlik ve dayanışmaya katkı sağladığını belirterek, gelecekte de destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Yerel Kültürün Temsili

Valandova Belediye Başkanı Kostadinov, yerel topluluğun kültürünü ve geleneklerini sergileyen etkinliğin, Türkler ile Makedonlar arasındaki dostluğa katkı sağladığını vurguladı. Bu yıl Hıdırellez'in UNESCO tarafından tanınan bayram olmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

Faaliyetler ve Katılımcılar

Şenliklerde halk oyunları gösterileri ve yağlı güreş etkinlikleri büyük ilgi gördü. Ayrıca, şenliklere katkıda bulunan kişi ve kurumlara plaketler verildi. Köy okulunda sergi gezildi.

Şenliklerin Süresi ve Önemi

TİKA ve Halkbank Üsküp'ün desteklediği şenliklerin, 7 Mayıs’ta sona erecek. Hıdırellez Bahar Şenlikleri, Türkiye ve Kuzey Makedonya'nın iş birliğiyle 2017 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındı.

Kuzey Makedonya'nın güneydoğusundaki Valandova şehrinde, 32. Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri'nin resmi açılış töreni düzenlendi. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde yer alan Hıdırellez Bahar Şenlikleri, Valandova'ya bağlı Çalıklı köyünde düzenlenen törenle iki ülke marşlarının okunmasıyla başladı.

Kuzey Makedonya'nın güneydoğusundaki Valandova şehrinde, 32. Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri'nin resmi açılış töreni düzenlendi. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde yer alan Hıdırellez Bahar Şenlikleri, Valandova'ya bağlı Çalıklı köyünde düzenlenen törenle iki ülke marşlarının okunmasıyla başladı.