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Lise, ön lisans, lisans mezunlarına bakanlıkta iş fırsatı! Başvurular bugün başladı

İş arayanlar dikkat! En az ortaöğretim mezunu olmanız yeterli! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.04.2024 19:25
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 19:25
Lise, ön lisans, lisans mezunlarına bakanlıkta iş fırsatı! Başvurular bugün başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, en az ortaöğretim mezunu personel alımı yapacak. Hangi pozisyonlara alım yapılacak? Başvuru nereye ve nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞA PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 13 ilde 69 memur alımı yapacak. Samsun, İzmir, İstanbul, Muğla, Bursa, Yalova, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli, Mersin, Trabzon, Zonguldak illerine yönelik kontenjanlar bulunmaktadır. Tarama Uzmanı Yardımcısı, Sınırlı Kaptan, Elektrikçi, Usta Gemici, Gemi Yağcısı alımları yapılmakta. Başvuruların son teslim tarihi 5 Nisan 2024 olarak belirlendi. 

Bakanlığa Personel Alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığına 31 daimi kadrolu işçi alımı başvuruları alınıyor. Mekaniker, Tekne Ustası, Sac İşçisi, Temizlik Görevlisi, Soğutma ve İklimlendirme sistemleri Teknisyeni, Tesviyeci, Tornacı, Muhasebeci, Sıhhi Tesisatçı, Armadör alımı yapılacak. Adaylar, 5 Nisan 2024 tarihine kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi, ALO 170 hattı ve İŞKUR hizmet birimleri üzerinden başvuru yapabilecek.

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Lise, ön lisans, lisans mezunlarına bakanlıkta iş fırsatı! Başvurular bugün başladı

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