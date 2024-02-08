Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde! O üniversite düşük KPSS puanıyla alım yapacak

KPSS puanıyla beraber yapılacak personel alımı için müjdeli haber verildi. İş arayışında olanlar rahat nefes almaya başlarken Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi personel alım detayları haberimizde.

Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde! O üniversite düşük KPSS puanıyla alım yapacak
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde çalışmak üzere farklı kadrolar üzerinde personel alımı yapılacağı duyurusu gelirken başvuru için son gün 31 Ocak olarak belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan iş ilanı detayları...

BAŞVURU ŞARTLARI
-TC vatandaşı olmak
-Kamu haklarından yararlanmak
-Türk Ceza Kanunu 53. maddesindeki süreyle beraber suç işlememiş olmak
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesine uygunluk
-Erkek adayların askerlikle ilişkisinin bulunmaması

ÖZEL ŞARTLAR 

ilan
BAŞVURU DETAYLARI
Namık Kemal Üniversitesi başvuruları için 31 Ocak - 14 Şubat tarihleri belirlenirken web sayfası üzerinden ilan yayınlanarak online başvuru sistemine bakılarak form eksiksiz ve doğru şekilde tamamlanması bekleniyor. Gerekli evrakları tamamlayarak online başvuru yapılırken şahsen ya da e posta yoluyla yapılanların geçersiz olacağı bilgisi verildi.

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