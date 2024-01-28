Mahallesinde bu market olan yaşadı! 31 Ocak'a kadar yüzde 30 indirim var

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan Bizim Market, müşterilerine unutulmaz bir alışveriş deneyimi sunmak için 16-31 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu yayınladı. Bu özel dönemde, müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi ve cazip kampanyalar sunarak bütçe dostu alışverişin kapılarını aralıyor.



Ocak ayının ikinci yarısında geçerli olacak bu özel katalogda, özellikle tahıl ve bakliyat ürünlerinde çeşitli kampanyalar dikkat çekiyor. Müşterilere sağlıklı ve kaliteli gıda ürünlerini daha uygun fiyatlarla temin etme fırsatı sunan Bizim Market, alışveriş tutkunlarını kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla buluşturuyor.

Katalogda yer alan indirimler arasında öne çıkan ürünler arasında; pirinç, bulgur, makarna, bakliyat çeşitleri, ve un gibi temel gıda ürünleri bulunmaktadır. Ayrıca, paketlenmiş kahvaltılık ürünlerden atıştırmalıklara, meyve sularından temizlik ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler müşterileri bekliyor.





Bizim Market'in yayınladığı aktüel katalog, müşterilere sadece ekonomik alışveriş imkanı sunmakla kalmayıp aynı zamanda kaliteli markalarla buluşturarak güvenilir alışverişin de kapılarını aralıyor. Müşteriler, 16-31 Ocak 2024 tarihleri arasında bu özel katalogdaki indirimleri ve kampanyaları değerlendirerek alışverişlerini daha avantajlı bir şekilde gerçekleştirebilecekler.





Buna ek olarak, Bizim Market müşterilere dijital platformları üzerinden de kampanyalardan haberdar olma imkanı sunuyor. Online alışveriş yapmak isteyen müşteriler, resmi web sitesi veya mobil uygulama üzerinden katalogdaki fırsatları inceleyebilir ve istedikleri ürünleri kolayca sipariş edebilirler.

16-31 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli olan Bizim Market aktüel kataloğu, müşterilere geniş ürün yelpazesi, kaliteli markalar ve cazip indirimlerle dolu bir alışveriş deneyimi sunuyor. Alışveriş tutkunları, bu dönemi kaçırmamak adına Bizim Market'in raflarındaki avantajlı fiyatlarla dolu ürünleri keşfetmeye davet ediliyor.