İŞKUR KPSS'siz güvenlik görevlisi alımı yapacak! İş arayanlara müjde

İŞKUR, bugüne dek sayısız bireye iş bulma fırsatı sağlamıştır ve Nisan ayı itibarıyla yeni personel alım ilanlarını kamuoyu ile paylaşmıştır. Yayınlanan bilgilere göre, hem silahlı hem de silahsız pozisyonlar için güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirilecektir.