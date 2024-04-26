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İŞKUR KPSS'siz güvenlik görevlisi alımı yapacak! İş arayanlara müjde

İŞKUR, bugüne dek sayısız bireye iş bulma fırsatı sağlamıştır ve Nisan ayı itibarıyla yeni personel alım ilanlarını kamuoyu ile paylaşmıştır. Yayınlanan bilgilere göre, hem silahlı hem de silahsız pozisyonlar için güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirilecektir.

Yayın Tarihi: 26.04.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 12:49
İŞKUR KPSS'siz güvenlik görevlisi alımı yapacak! İş arayanlara müjde

Nisan ayına özel yayımlanan iş ilanları kapsamında, İŞKUR aracılığıyla 248 silahlı ve 1534 silahsız özel güvenlik görevlisi pozisyonu için personel alımı yapılacağı duyuruldu. Adayların başvurularını tamamlamaları için gereken şartlar ve ayrıntılar da açıklığa kavuştu.

İş Başvurusu İçin Gerekli Temel Koşullar

  •   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir.
  •   18 yaşını doldurmuş olmak şarttır.
  •   Devlet güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya, devlet sırlarına karşı işlenen suçlar ve cinsel suçlar gibi belirli suçlardan dolayı hüküm giymemiş olmak önemlidir.
  •   Zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan aklanmamış olmak, eski hükümlüler hariç diğer iş ilanları için başvuruda bulunabilmek için gereklidir.
  •   Engelli veya eski hükümlü iş ilanlarına başvurabilmek için İŞKUR'da ilgili statüde kayıtlı olmak gerekir.
  •   Başvurulan kamu kurum veya kuruluşunun özel yasalarında belirtilen özel şartları yerine getirmek gerekmektedir.

iş ilanı

İŞKUR Güvenlik Görevlisi Alımı İçin Özel Şartlar

  •   Silahsız görev alacak adayların en az ilköğretim veya ortaöğretim düzeyinde eğitim almış ve 18 yaşını geçmiş olmaları gerekiyor.
  •   Silahlı pozisyonlar için ise adayların lise düzeyinde bir eğitim tamamlamış ve 21 yaşını aşmış olmaları şart.
  •   Herhangi bir kamu hakkından mahrum bırakılmamış olmak.
  •   Fiziksel veya zihinsel bir rahatsızlık taşımayarak görevi yerine getirmeye engel bir durumun olmaması.
  •   Özel güvenlik eğitimini 14. maddeye uygun olarak tamamlamış olmak.

İŞKUR Üzerinden Başvuru Yapma Adımları

Belirlenen başvuru kriterlerini karşılayan adaylar, İŞKUR'un elektronik şubesine kişisel erişim bilgileriyle giriş yaparak, 'Açık İş İlanları' bölümünden aradıkları pozisyonlara kolayca ulaşabilir ve başvuru süreçlerini online olarak tamamlayabilirler.

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