Makinede çizilen bardaklara son! Hemen bunu deneyin, her seferinde ışıl ışıl çıkaracak

Neden makine çizikleri olur?

Bulaşık makinesinin camları çizmesinin sebebi bulaşık makinesinin kendisi değil, bulaşık makinesindeki musluk suyunun sertliği ve aynı zamanda kullanılan deterjan, bulaşık makinesinden çıkarılan bardakların çizilmesine neden olabilir. Ayrıca bulaşık makinesinde toz deterjan kullanan kişiler genellikle deterjan haznesini ağzına kadar doldururlar. Bu nedenle makineden çıkan bardaklarda her zaman çizikler olacaktır.

Cam eşyaların çizilmesini nasıl önleyebilirim?





Bulaşık makinesini kullanırken bardaklarınızın çizilip çizilmeyeceğini merak edebilirsiniz. Bazı önlemler alarak bulaşık makinesinde bulaşıkların çizilmesini önleyebilirsiniz. Cam çizilmelerini önlemek için bulaşık makinesinde nasıl önlem alınması gerektiğine bir göz atalım.

Sirke kullanın: Sirke hemen hemen her evde bulunabilen joker içerik olarak adlandırılabilecek bir üründür. Sağlığa oldukça faydalı olan sirke ayrıca oldukça etkili bir temizlik maddesidir. Bulaşık makinenizin parlatıcısına sirke eklemek, bardaklarınızın çizilmesini önlemeye yardımcı olacaktır. Sirke aynı zamanda çok iyi bir aşındırıcı görevi de görür. Bu önlem ekonomiktir ve çok etkilidir.

Çok fazla deterjan eklemeyin: Bulaşık makinesinde bardakların çizilme durumunun ana nedenlerinden bir tanesi de bulaşık makinesine fazla deterjan konulmasıdır. Bulaşık makineleri çok fazla deterjanı çözemez. Bu nedenle bardak gibi hassas sofra takımları bulaşık makinesinden çıkarken çizilir. Bulaşık makinesinin deterjan haznesini yarıya kadar deterjanla doldurmak, bulaşık makinesinden çıkarken camın çizilmesini önleyecektir.





Çok bulaşık koymayın: Kirli bulaşıkları bulaşık makinesinde toplayın ve hepsini bir kerede yıkayın. Ancak bulaşıkları bu şekilde yıkamak onlara zarar verebilir. Hatta bazı tabakların belirli yerlerinin kırıldığını bile görebiliyorsunuz. Bu nedenle bulaşık makinesine koyduğunuz ürün sayısının yeterli olduğundan emin olmanız gerekir. Basınçlı olduğu düşünülen su jeti bulaşık makinesine püskürtülür. Bu, bulaşıkların birbiriyle temas etmesine neden olacaktır. Ancak yeterli miktarda yemek servisi yaptığınız takdirde bu tür sorunlar ortaya çıkmayacaktır.

Doğru yerleştirme: Bulaşık makineleri genellikle iki kat daha büyüktür. Bu iki katta sunulan yiyecek türleri farklılık göstermektedir. Ancak yanlış yerleştirilirse bulaşıklar zarar görebilir. Bu nedenle bulaşık makinesini cam bölümünde bardaklar, tabak bölümünde tabaklar ve kaşık bölümünde kaşıklarla başlatmanız gerekir. Bu şekilde sofra takımını doğru miktarda ayarlayarak makine içindeki bardakların çizilmesini önleyebilirsiniz.